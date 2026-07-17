dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Minus erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE VORAUS - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag wegen der schwachen Vorgaben aus Asien und den USA weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel auf 24.675 Punkte und damit rund ein Prozent tiefer. Neben einer Schwäche von KI-Aktien belastet weiterhin der Krieg im Nahen Osten, der die Ölpreise steigen lässt. Der Dax hatte bereits an den vergangenen beiden Tagen nachgegeben und zuletzt unter der Marke von 25.000 Zählern geschlossen. Auf Wochensicht deutet die IG-Indikation auf ein Minus von rund 400 Zählern oder 1,6 Prozent hin. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche hat sich der Dax inzwischen rund fünf Prozent entfernt.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ STÄRKER UNTER DRUCK - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,20 Prozent niedriger bei 52.552,97 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,51 Prozent auf 7.533,77 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,62 Prozent auf 29.025,77 Punkte. Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hieß es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von Technologie-Unternehmen wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rechtfertigten. Zudem herrsche weiter Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - Die Schwäche von Technologieaktien hat die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte zum Wochenschluss stark belastet. Besonders deutlich ging es in Japan nach unten. Dort verlor der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel mehr als fünf Prozent auf 63.200 Punkte. Seit Freitag vergangener Woche sackte der Nikkei 225 um mehr als 5.000 Zähler oder knapp acht Prozent ab. Auch in China und Hongkong gaben die Börsenindizes am Freitag deutlich nach. In Südkorea, wo die Ausschläge zuletzt besonders heftig waren, wurde zum Abschluss der Woche wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

DAX              		24915,49		-0,34%
XDAX            		24894,07		-0,40%
EuroSTOXX 50		6283,61		0,29%
Stoxx50        		5408,04		0,41%
				
DJIA             		52552,97		-0,20%
S&P 500        		7533,77		-0,51%
NASDAQ 100  		29025,77		-1,62%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                125,02                +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1436		-0,05%
USD/Yen             	162,43		0,02%
Euro/Yen       		185,77		-0,03%

BITCOIN:

Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin		        63.262		-0,82%

ROHÖL:

Brent                           84,94             +0,71 USD
WTI                             79,75             +0,80 USD

/zb

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