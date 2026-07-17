EQS-DD: PSI Software SE: Ingo Fick, Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.07.2026 / 12:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ingo
Nachname(n):Fick

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PSI Software SE

b) LEI

529900OS5AIRXC3T2J37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0HMWM7

b) Art des Geschäfts

Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der PSI Sofware SE

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
45,00 EUR6.300,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
45,0000 EUR6.300,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

17.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Internet:www.psi.de
LEI Code:529900OS5AIRXC3T2J37
Ende der MitteilungEQS News-Service

106096 17.07.2026 CET/CEST

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