EQS-News: DN Group AG: Beteiligung Save the Water hilft mit wasserloser Seife „Soapeya“ bei humanitärem Einsatz in Syrien

EQS-News: DN Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DN Group AG: Beteiligung Save the Water hilft mit wasserloser Seife „Soapeya“ bei humanitärem Einsatz in Syrien



17.07.2026 / 09:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DN Group AG: Beteiligung Save the Water hilft mit wasserloser Seife „Soapeya“ bei humanitärem Einsatz in Syrien



6 Tonnen Soapeya leisten über sechs Monate wichtigen Beitrag zur Handhygiene bei mehr als 13.000 Menschen

Soapeya ermöglicht Handhygiene ohne den Einsatz von Wasser und ist besonders in Regionen ohne ausreichenden Zugang zu sauberem Wasser essenziell

Frankfurt am Main, 17. Juli 2026 – DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) informiert über aktuelle Entwicklungen ihres Portfoliounternehmen SW Save the Water GmbH und deren Produkt Soapeya. Die wasserlose Seife Soapeya wird derzeit vom Hilfswerk International bei einem humanitären Einsatz in Syrien eingesetzt. Insgesamt werden 6 Tonnen des Handhygiene-Produkts in Idlib und Ar-Raqqa an die Bevölkerung ausgegeben. In Syrien gibt es oft keinen oder unzureichenden Zugang zu sauberem Wasser. Zudem wurden durch massive Überschwemmungen vor wenigen Monaten einige syrische Regionen, darunter die Großstadt Ar-Raqqa, sowie die dortige Wasserinfrastruktur schwer beschädigt. Eine ausreichende Handhygiene ohne Nutzung von Wasser ist deshalb essenziell – wie in allen Regionen, in denen kein ausreichender Zugang zu sauberem Wasser besteht. Soapeya sorgt auch ohne Wasser nachweislich für eine deutlich verbesserte Handhygiene und trägt dazu bei, die Verbreitung von Erkrankungen einzudämmen. Rund 6 Tonnen des Soapeya-Produkts ergeben insgesamt 12 Millionen Handreinigungen. Damit wird bei mehrfacher Handreinigung täglich eine ausreichende und regelmäßige Handhygiene für mehr als 13.000 Menschen im Zeitraum von sechs Monaten ermöglicht.

Auch während eines Hilfseinsatz in Mosambik im vergangenen Jahr konnte die Effizienz von Soapeya nachgewiesen werden. Im Rahmen einer Analyse wurde das Produkt an Schulen, Märkten und Gesundheitsposten über einen Zeitraum von mehreren Monaten getestet. Die abschließenden Daten zeigten eine hohe Akzeptanz und einen klaren perzeptiven Nutzen von Soapeya, besonders in Schulen und Märkten.

Soapeya erzielt die gleiche Reinigungsleistung wie ein herkömmliches Handreinigungsmittel, kommt aber zu 100% ohne den Einsatz von Wasser aus. Eine Studie von Dermatest hat bestätigt, dass Soapeya eine signifikante Reinigungsleistung von 99,5 % erzielt (siehe Corporate News vom 20. April 2026) und dabei das gesunde Mikrobiom der Haut aufrechterhält, anders als zum Beispiel aggressive Desinfektionsmittel.

Ole Nixdorff, CEO der DN Group: „Als Impact Investor investieren wir in Unternehmen, die einen direkten positiven Einfluss auf die Gesellschaft und Umwelt haben. Save the Water sorgt mit seinem Produkt dafür, dass sich Menschen in Krisenregionen auch ohne Wasser reinigen und die Verbreitung von Krankheitserregern eindämmen können. Zudem ermöglicht das Produkt auch in allen anderen Regionen einen sparsameren Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser. Der aktuelle Hilfseinsatz in Syrien zeigt einmal mehr den hohen sozialen Impact von Soapeya.“

Über DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die DN Group einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die DN Group verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de

www.dn-ag.com

17.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: DN Group AG Unterschweinstiege 2-14 60549 Frankfurt am Main Deutschland E-Mail: info@dn-ag.com ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76 WKN: A3DW40 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX EQS News ID: 2367520

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2367520 17.07.2026 CET/CEST