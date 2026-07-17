EQS-News: Frankfurter Wertpapierbörse widerruft Börsenzulassung der Aktien der Manz AG – Einstellung des Handels zum 21. Juli 2026

EQS-News: Manz AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Frankfurter Wertpapierbörse widerruft Börsenzulassung der Aktien der Manz AG – Einstellung des Handels zum 21. Juli 2026



17.07.2026 / 12:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurter Wertpapierbörse widerruft Börsenzulassung der Aktien der Manz AG – Einstellung des Handels zum 21. Juli 2026

Reutlingen, 17. Juli 2026 – Die Frankfurter Wertpapierbörse hat heute aufgrund des Antrags des Insolvenzverwalters und des Vorstands der Manz AG den Widerruf der Zulassung der von der Manz AG ausgegebenen Aktien zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ablauf des 21. Juli 2026 beschlossen und den Beschluss bekannt gemacht. Der Handel der Aktien der Manz AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird demnach mit Ablauf des 21. Juli 2026 eingestellt.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsenkürzel: M5Z

Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Manz AG

Steigäckerstraße 5

72768 Reutlingen

Deutschland

17.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Manz AG Steigäckerstr. 5 72768 Reutlingen Deutschland Telefon: +49 (0) 7121 9000-0 Fax: +49 (0) 7121 9000-99 E-Mail: info@manz.com Internet: http://www.manz.com ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900B635NV0KEEOR57 EQS News ID: 2367632

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2367632 17.07.2026 CET/CEST