EU-Kommission will Industrie bei Klimaschutz entlasten und fördern

- von Kate Abnett ⁠und Holger Hansen

Brüssel/Berlin, 17. Jul (Reuters) - Die EU-Kommission will der europäischen Industrie mehr Zeit für den klimafreundlichen Umbau geben und dafür den Emissionshandel (ETS) als ihr zentrales Instrument lockern. Nach ihren am Freitag vorgestellten Plänen soll die jährliche Obergrenze für den zulässigen CO2-Ausstoß ab 2031 langsamer sinken. Zugleich sollen Unternehmen aus milliardenschweren Töpfen gefördert werden, wenn sie verbindlich in saubere Technologien investieren. Die Vorschläge bedeuten eine Gratwanderung. Die EU-Kommission reagiert damit auf den Druck von Ländern wie Polen und Italien, die um ihre Wettbewerbsfähigkeit fürchten. Kritik kommt indes ‌von Umweltschützern und Firmen, die in Erwartung höherer CO2-Preise bereits in den Klimaschutz investiert haben.

Konkret soll die Rate, mit der die Obergrenze für Emissionen jährlich sinkt, von derzeit 4,3 Prozent auf 3,7 Prozent zwischen 2031 und 2035 und weiter auf 1,7 Prozent ab 2036 reduziert werden. Zudem wird die Marktstabilitätsreserve (MSR) abgeschwächt, ⁠die bei einem Überangebot ⁠Zertifikate aus dem Markt nimmt. So bleiben mehr Zertifikate im Markt, was den CO2-Preis tendenziell dämpft. An der Börse gab der Preis nach der Ankündigung leicht auf rund 78,58 Euro je Tonne nach.

HUNDERTE MILLIARDEN FÜR DEN UMBAU

Kern des Pakets ist ein neuer Pakt mit der Industrie: Die kostenlose Zuteilung von CO2-Zertifikaten soll bis 2038 verlängert werden, statt wie bisher geplant 2034 auszulaufen. Dies ist aber an Bedingungen geknüpft: 80 Prozent der Gratis-Papiere gibt es nur bei Vorlage von Investitionsplänen, die restlichen 20 Prozent nach deren Umsetzung. Ausgenommen von diesen Bedingungen sollen die zehn Prozent effizientesten Anlagen einer Branche sein. "Gratis-Zuteilung bedeutet nicht Gratis-Geld", sagte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra. "Wenn wir diesen ‌Plan umsetzen, bedeutet das Hunderte Milliarden an zusätzlichen Investitionen auf europäischem Boden."

Finanziert werden soll dies unter ‌anderem über eine neue "Industrielle Dekarbonisierungsbank" (IDB). Sie soll in einer ersten Phase ab 2027 über 400 Millionen Zertifikate im Wert von rund 30 Milliarden Euro verfügen, um Investitionen anzustoßen. In einer zweiten Phase von 2031 bis 2040 soll sie weitere 100 Milliarden Euro an Förderung mobilisieren. Zusätzliche finanzielle Spielräume von zusammen rund zehn Milliarden Euro bis 2030 sollen sich aus angepassten ⁠Zuteilungsregeln ergeben.

Für die EU-Mitgliedstaaten soll die Verwendung der Einnahmen aus dem Emissionshandel strikter werden. Sie sollen mindestens die Hälfte der Einnahmen in die Dekarbonisierung der betroffenen Sektoren ‌investieren. Bislang, so die Kritik der Kommission, flossen nur rund fünf Prozent in diesen ⁠Bereich.

Neben dem Flugverkehr soll der Emissionshandel schrittweise auch auf Müllverbrennung und auf kleinere Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von mehr als 400 ausgeweitet werden. Bei der Luftfahrt sollen ab 2029 Flüge einbezogen werden, die in Ländern innerhalb eines Radius von 5000 Kilometern landen. Dies zielt auf Drehkreuze wie Dubai oder Istanbul, schließt aber Flüge in die USA aus.

HEFTIGE KRITIK AUS DER CHEMIEINDUSTRIE UND VON GRÜNEN

Die Pläne stießen in Deutschland auf ein gespaltenes Echo ‌und teils heftige Kritik. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) nannte die Pläne "gefährliche Augenwischerei", die ⁠einen "brutalen Industrieabbau" riskiere. VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup erklärte, die Politik treibe ⁠die CO2-Kosten drastisch nach oben, bevor die Unternehmen überhaupt die Chance hätten, zu investieren. Carsten Franzke, Geschäftsführer des Ammoniak-Herstellers SKW Piesteritz in Sachsen-Anhalt, forderte eine komplette Ausnahme für die Düngemittelindustrie, um die Ernährungssicherheit nicht zu gefährden.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer begrüßte die Vorschläge. Sie ermöglichten Industrie und Kraftwerken einen "gangbaren Weg" und stärkten den Schutz vor der Verlagerung von Produktion ins Ausland, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. Auch der Zentralverband des Handwerks nannte das Paket "grundsätzlich positiv" und mahnte eine Entlastung bei den Stromkosten an.

Grünen-Klimapolitikerin Lisa Badum kritisierte die Pläne dagegen als Kniefall vor Bremsern beim Klimaschutz. Die Reform bestrafe jene Unternehmen, die bereits in Vorleistung gegangen seien, und belohne Trittbrettfahrer. Auch die Ökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) warnte, dass die Reform diejenigen Unternehmen bestrafe, die frühzeitig in Klimaschutz investiert hätten.

Die Reform ist nötig, um das System an das verschärfte EU-Klimaziel für 2040 anzupassen, das eine Reduktion der Netto-Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 ⁠vorsieht. Bevor die Pläne in Kraft treten können, müssen das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten darüber verhandeln. Als Ziel für eine Einigung wird das erste Quartal 2027 angestrebt.

(Bericht von Kate Abnett in Brüssel und Holger Hansen in Berlin, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)