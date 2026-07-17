Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.07.2026

onvista · Uhr
Thema: Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
test
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ASSA Abloy BBericht 2. Quartal 2026
Critical One EnergyBericht 2. Quartal 2026
Danske BankBericht 2. Quartal 2026
EQT ABBericht 2. Quartal 2026
KPSBericht 3. Quartal 2026
Naga GroupBericht 2. Quartal 2026
Reliance Industries (144A GDR)Bericht 1. Quartal 2027
SaabBericht 2. Quartal 2026
SandvikBericht 2. Quartal 2026
SwedbankBericht 2. Quartal 2026
Tomra SystemsBericht 2. Quartal 2026
Travelers CompaniesBericht 2. Quartal 2026
Volvo BBericht 2. Quartal 2026
Volvo CarBericht 2. Quartal 2026
YaraBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Saab
Tomra Systems
Yara
Naga Group
KPS
Volvo B
Travelers
EQT AB
Reliance Industries (144A GDR)
Danske Bank
Sandvik
Volvo Car
ASSA Abloy B
Swedbank
Critical One Energy

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.07.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
test
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.07.202615. Juli · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 16.07.2026gestern, 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.07.202614. Juli · onvista
test
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen