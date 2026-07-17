GE Aerospace: Warum ich den Abverkauf für falsch halte

Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar. Erwartet wurden 11,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte um 22 Prozent zu und lag rund 16 Cent über den Erwartungen.

Die Aufträge wuchsen um 17 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar. Damit stieg der Auftragsbestand auf 210 Milliarden Dollar. Bei einem Quartalsumsatz von 12,6 Milliarden Dollar schafft das hohe Sichtbarkeit für künftige Erlöse.

Commercial Engines and Services bleibt der wichtigste Wachstumstreiber. Der Umsatz stieg dort um 27 Prozent auf knapp zehn Milliarden Dollar. Services wuchsen um 26 Prozent, Equipment um 30 Prozent. Die Aufträge in diesem Bereich legten um 18 Prozent zu.

Defense and Propulsion Technologies steigerte den Umsatz um 16 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar. Die Aufträge wuchsen um zwölf Prozent. Der operative Cashflow stieg um 40 Prozent auf 3,26 Milliarden Dollar, der Free Cashflow um 33 Prozent auf 3,03 Milliarden Dollar.

GE Aerospace hob den Gewinnausblick je Aktie von 7,10 bis 7,40 Dollar auf 7,65 bis 7,85 Dollar an. Selbst das untere Ende liegt über dem Konsens von 7,56 Dollar. Die Free-Cashflow-Prognose steigt von 8,0 bis 8,4 Milliarden Dollar auf 8,9 bis 9,2 Milliarden Dollar.

Charttechnik

Die erste Reaktion fiel schwach aus. Ein aggressives Setup entsteht, wenn die Aktie das Tageshoch der schwachen Reaktion überschreitet. Dann könnte der Markt die guten Zahlen neu bewerten.

Aus der vorherigen ABC-Korrektur lässt sich ein Ziel im Bereich von 420 Dollar ableiten. Das alte Zwischenhoch dient dabei als relevante Unterstützung.

Martins Einschätzung

GE Aerospace ist mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 42 teuer. Der starke Auftragsbestand, die hohe Cashgenerierung und die angehobene Prognose rechtfertigen aber eine anspruchsvolle Bewertung eher als bei vielen anderen Wachstumswerten.