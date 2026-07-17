Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 2,89 Milliarden Dollar und lag rund 60 Millionen Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,80 Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 28 Prozent und lag 30 Cent über dem Konsens.

Das Wachstum kommt vor allem aus höheren Eingriffsvolumina. Die Da-Vinci-Prozeduren legten um 15 Prozent zu. Diese Kennzahl bleibt zentral, weil Da Vinci das wichtigste und am weitesten verbreitete System von Intuitive Surgical ist.

Das ION-System wuchs beim Prozedurvolumen um 36 Prozent, allerdings von einer niedrigeren Basis. Der Bereich Instrumente und Zubehör profitierte von der höheren Nutzung der Systeme und steigerte den Umsatz um 18 Prozent auf 1,73 Milliarden Dollar.

Trotz dieser Stärke hob Intuitive Surgical die Prognose nicht an. Das Unternehmen erwartet weiter ein Wachstum der weltweiten Da-Vinci-Prozeduren von 13,5 bis 15,5 Prozent. Die Bruttomarge soll bei 68 bis 69 Prozent liegen. Die operativen Kosten sollen um elf bis 13 Prozent steigen.

Charttechnik

Die Aktie fiel von rund 600 Dollar auf unter 400 Dollar. Trotzdem liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis noch bei etwa 36, das PEG-Ratio bei 2,4. Das ist für das aktuelle Wachstum weiterhin hoch.

Weitere Rücksetzer in Richtung 350 Dollar oder sogar 325 Dollar würden die Aktie wieder interessanter machen. Auf dem aktuellen Niveau reicht die Kombination aus starken Zahlen und unverändertem Ausblick noch nicht.

Martins Einschätzung

Intuitive Surgical bleibt ein Qualitätsunternehmen, aber der Preis passt noch nicht. Ohne angehobene Prognose wirkt die Aktie trotz guter Quartalszahlen zu teuer.