Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in Nahost

(Durchgehend neu)

- von Jana ⁠Choukeir und Eman Abouhassira

Dubai, 17. Jul (Reuters) - Der Iran-Konflikt hat am Freitag erneut an Schärfe zugenommen. Nach einer sechsten Nacht mit US-Luftangriffen auf iranische Militäreinrichtungen in Folge griff der Iran nach eigenen Angaben seinerseits US-Stützpunkte in der Region an, darunter erstmals auch direkt in Syrien. Eine im vergangenen Monat vereinbarte Waffenruhe ist damit faktisch hinfällig. Dies führte zu einer weitgehenden Einstellung des Schiffsverkehrs in der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Zudem wuchsen an den Finanzmärkten die Sorgen über die ‌wirtschaftlichen Folgen der seit Ende Februar andauernden Krise.

Das US-Militär erklärte, es habe eine weitere Nacht lang Angriffe auf den Iran geflogen, um dessen militärische Fähigkeiten zu schwächen. Getroffen wurden demnach Ziele auf der Insel Keschm, nahe der Hafenstadt Bandar Abbas sowie wichtige Einrichtungen der Marine und ⁠der Revolutionsgarden. "US-Streitkräfte, darunter Kampfflugzeuge, ⁠Drohnen und Kriegsschiffe, setzten Präzisionsmunition ein und trafen Dutzende iranische Militärziele wie Küstenüberwachungs- und Luftabwehrstellungen, militärische Logistikinfrastruktur und maritime Anlagen", teilte das US-Zentralkommando Centcom mit.

Bei den US-Angriffen gab es nach iranischen Angaben Opfer und schwere Schäden. In der Gegend von Pasabandar nahe der Hafenstadt Tschabahar sei ein Zivilist getötet worden, meldete die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Zudem seien fünf Brücken, der Bahnhof der Küstenstadt Bandar Chamir und der Flughafen von Iranschahr im Südosten des Landes getroffen worden. Bei den Angriffen auf die Brücken in Bandar Chamir seien sieben Menschen ums Leben gekommen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Irna.

"NICHT TATENLOS ZUSEHEN"

Als ‌Vergeltung für die Tötung iranischer Soldaten in Iranschahr griffen die Revolutionsgarden nach eigenen Angaben ‌einen Stützpunkt von US-Spezialkräften im syrischen Al-Tanf an. Dies wäre der erste direkte iranische Angriff auf ein Ziel in Syrien, das sich bislang aus dem Konflikt heraushalten wollte. Zudem feuerte der Iran Raketen und Drohnen auf US-Militärstützpunkte in Nachbarstaaten ab, darunter einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien sowie Einrichtungen in Bahrain und Kuwait.

In der katarischen Hauptstadt Doha ⁠waren Augenzeugen zufolge mehrere Explosionen zu hören. Dem katarischen Innenministerium zufolge wurde ein Kind durch Splitter verletzt. Die Revolutionsgarden erklärten zudem, sie hätten ein Marine-Radarsystem ‌auf den Salameh-Klippen und ein US-Luftraumüberwachungsradar im omanischen Gebiet Ghannem zerstört. Die ⁠Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Straße von Hormus, die weltweit wichtigste Schifffahrtsroute für Öl und Gas, blieb weiterhin blockiert. Dies trieb die Ölpreise nach oben und schürte Inflationssorgen. Teheran riegelte die Wasserstraße wieder ab, während Washington seit Mittwoch seinerseits iranische Häfen sperrt. Insidern zufolge droht der Iran im Falle von US-Angriffen auf seine Infrastruktur damit, auch die Meerenge Bab al-Mandab am Roten ‌Meer durch die verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen zu blockieren.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, ⁠Karoline Leavitt, erklärte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, US-Präsident Donald ⁠Trump werde "nicht tatenlos zusehen und zulassen, dass diese Terrorakte auf dieser wichtigen Wasserstraße stattfinden, ohne dass der Iran die Konsequenzen dafür tragen muss". Der Präsident sei "gleichzeitig immer offen für Diplomatie".

EINSATZ VON BODENTRUPPEN NICHT AUSGESCHLOSSEN

Dem Iran geht es Insidern zufolge darum, seine Vormachtstellung in der Meerenge zu demonstrieren. Teheran wolle jedoch keine Eskalation, die die im Juni geschlossene Absichtserklärung gefährden könnte. Der Iran fordert, dass alle Schiffe die Straße von Hormus nahe seiner Küste passieren und will nach einer 60-tägigen Verhandlungsfrist Durchfahrtsgebühren erheben. Die USA hatten Schiffen empfohlen, eine südlichere Route entlang der omanischen Küste zu nutzen.

Um die iranische Kontrolle zu schwächen, griffen die USA Militärziele an der Küste an. Der Sprecher der iranischen Armee, Brigadegeneral Mohammad Akraminia, erklärte jedoch, dies werde keinen Erfolg haben, da der Iran die Meerenge von jedem Punkt seines Territoriums aus beschießen könne. Trump schloss den Einsatz von Bodentruppen, ⁠etwa zur Besetzung der wichtigen Öl-Exportinsel Charg, nicht aus. Er drohte zudem mit Angriffen auf iranische Kraftwerke und Brücken in der kommenden Woche, sollte Teheran die Verhandlungen nicht wieder aufnehmen.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Nathan Layne, Stephen Coates, Neil Fullick und Alexander RatzRedigiert von Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)