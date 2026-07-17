IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions beruft Dr. Vikas Berry zum Chief Executive Officer

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions beruft Dr. Vikas Berry zum Chief Executive Officer

Vancouver, British Columbia - 17. Juli 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) (Argo oder das Unternehmen) freut sich, die Berufung von Dr. Vikas Berry zum Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt zu geben.

Dr. Berry tritt die Nachfolge von Herrn Sean McAlpine an, der seit Juni 2026 als Interims-Chief Executive Officer fungierte. Herr McAlpine bleibt ein Direktor des Unternehmens und spielt nach wie vor eine wichtige Rolle bei der Förderung der strategischen Wachstumsinitiativen von Argo.

Die Berufung von Dr. Berry ist ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung von Argo, da das Unternehmen von der Technologieakquisition zur Kommerzialisierung übergehen möchte. Als Erfinder der proprietären STREAMTM-Plattform für die Herstellung von Graphen eignet sich Dr. Berry in besonderem Maße, Argo bei der Umsetzung seiner Strategie zur Kommerzialisierung der Technologie im Rahmen der zuvor angekündigten exklusiven weltweiten Lizenzvereinbarung zu leiten. Die Vereinbarung enthält auch die Möglichkeit des Erwerbs sämtlicher Eigentumsrechte an der STREAMTM-Technologie und dem damit verbundenen geistigen Eigentum durch Erfüllung der vereinbarten Vergütungsbestimmungen.

Führungswechsel

Nach einer Prüfung möglicher Kandidaten für die Führungsposition kam das Board zu dem Schluss, dass der Erfinder der vom Unternehmen lizenzierten STREAMTM-Technologie am besten geeignet ist, um Argo durch die nächste Wachstumsphase zu führen. Sean McAlpine, der seit Abschluss der zuvor angekündigten exklusiven weltweiten Lizenzvereinbarung mit Grapherry, Inc. Interims-Chief Executive Officer war, wird weiterhin als Direktor des Unternehmens dienen.

Sean McAlpine sagt dazu: Dr. Berry verfügt nicht nur über erstklassige wissenschaftliche Sachkenntnis, sondern auch über ein tiefgreifendes Verständnis der kommerziellen Produktentwicklung und industriellen Fertigung. Sein Entschluss, Argo anzuführen, zeigt, dass er sowohl von der STREAMTM-Technologie als auch von unserer Vision überzeugt ist, ein führendes Unternehmen für die Kommerzialisierung von Graphen aufzubauen. Wir freuen uns sehr, Vikas als unseren Chief Executive Officer willkommen zu heißen.

Ein Visionär für die Graphenkommerzialisierung

Dr. Vikas Berry ist ein international anerkannter Graphenforscher, Erfinder, Unternehmer und Gründer von Grapherry, Inc., wo er die proprietäre STREAMTM-Plattform für die Herstellung von Graphen entwickelt hat. In den letzten zwei Jahrzehnten konzentrierte sich seine Arbeit darauf, eine der größten Herausforderungen der Graphenindustrie zu lösen, nämlich die Entwicklung von skalierbaren, kosteneffizienten Herstellungstechnologien, die darauf ausgelegt sind, Graphen von der wissenschaftlichen Forschung zu realen industriellen Anwendungen weiterzuentwickeln.

Dr. Berry verpflichtet sich zur Weiterentwicklung der STREAMTM-Plattform zur Kommerzialisierung und der Umsetzung einer Vision, die den Aufbau eines vertikal integrierten Unternehmens für die Herstellung und Kommerzialisierung von Graphen zur Versorgung mehrerer globaler Branchen vorsieht.

Dr. Vikas Berry erklärt: Ich fühle mich geehrt, in solch einer spannenden Phase in der Entwicklung des Unternehmens mit der Leitung von Argo betraut zu werden. Die Möglichkeit, gemeinsam mit dem talentierten Team von Argo die Kommerzialisierung der STREAMTM-Technologie anzuführen und die langjährige Forschungsarbeit in reale industrielle Anwendungen zu übertragen, hat mir die Entscheidung, diese Position anzunehmen, einfach gemacht. Zusammen sind wir bestrebt, ein vertikal integriertes Graphenunternehmen aufzubauen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, skalierbare Lösungen für mehrere wachstumsstarke Branchen bereitzustellen, wie etwa Energiespeicherung, Halbleiter, KI-Infrastruktur, Bau, Landwirtschaft und fortschrittliche Fertigung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Board, unseren Mitarbeitern, unseren Partnern und unseren Aktionären, um Argo als führendes Unternehmen für die Herstellung und Kommerzialisierung von Graphen zu etablieren.

Förderung der Kommerzialisierungsstrategie von Argo

Die vor kurzem angekündigten erfolgreichen Zementtests durch das Unternehmen bieten eine wichtige erste Bestätigung der proprietären STREAMTM-Plattform für die Graphenherstellung, denn sie haben ihre Fähigkeit belegt, messbare Leistungsverbesserungen in kommerziell relevanten Anwendungen zu erzielen.

Baustoffe stellen eine von mehreren bedeutenden Kommerzialisierungsmöglichkeiten dar, Argos Strategie reicht jedoch über eine einzelne Branche hinaus. Das Unternehmen bemüht sich aktiv darum, graphenverstärkte Technologien für mehrere wachstumsstarke Märkte zu bewerten und voranzutreiben, darunter Energiespeicherung, fortschrittliche Batterietechnologien, KI-Infrastruktur, Rechenzentren, Halbleiter, fortschrittliche Elektronik, Landwirtschaft, Beschichtungen, Verbundstoffe und industrielle Fertigung.

Die weltweite Nachfrage nach Werkstoffen der nächsten Generation nimmt weiter zu, da Industrien nach leichteren, stärkeren, leitfähigeren und nachhaltigeren Lösungen suchen. Graphen hat nach Auffassung des Unternehmens das Potenzial, sich zu einem solchen Werkstoff für viele dieser Märkte zu entwickeln und die proprietäre STREAMTM-Plattform liefert die technologische Grundlage, um die skalierbare kommerzielle Herstellung zu unterstützen.

Das Unternehmen weitet seine Forschungs-, Produktentwicklungs-, strategischen Partnerschafts- und kommerziellen Validierungsprogramme weiter aus und Argos Ziel bleibt dabei klar: Das Unternehmen will sich zu einem führenden nordamerikanischen Unternehmen für die Herstellung und Kommerzialisierung von Graphen entwickeln, um mehrere Industriesektoren mit einem diversifizierten Portfolio von graphenverstärkten Lösungen zu versorgen.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für fortschrittliche Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von graphenverstärkten Technologien und Produkten für Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Landwirtschaft und industrielle Fertigung konzentriert. Das Unternehmen treibt Graphenlösungen voran, die darauf ausgelegt sind, die Leistungsmerkmale von Materialien, unter anderem Festigkeit, Langlebigkeit, Leitfähigkeit und Wasserbeständigkeit, in einer Reihe von industriellen und kommerziellen Anwendungen zu verbessern.

Der strategische Fokus von Argo umfasst graphenverstärkte Beton- und Zementtechnologien, Infrastrukturmaterialien, landwirtschaftliche Anwendungen und Industrieprodukte der nächsten Generation. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung, strategische Partnerschaften und Technologieakquisitionen positioniert sich Argo derart, dass es am schnell wachsenden globalen Graphenmarkt und am breiteren Sektor für fortschrittliche Werkstoffe partizipieren kann.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: robert.intile@argographene.com

Tel: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

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