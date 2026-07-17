IRW-News: Makenita Resources Inc.: Makenita Resources identifiziert klar abgegrenztes magnetisches Hoch auf dem Wolframprojekt Sisson West, das direkt an die Wolframlagerstätte Sisson in New Brunswick grenzt

IRW-PRESS: Makenita Resources Inc.: Makenita Resources identifiziert klar abgegrenztes magnetisches Hoch auf dem Wolframprojekt Sisson West, das direkt an die Wolframlagerstätte Sisson in New Brunswick grenzt

- Auf dem Wolframprojekt Sisson West, das direkt an die Wolframlagerstätte Sisson in New Brunswick grenzt, wurde ein klar definiertes magnetisches Hoch identifiziert.

- Unmittelbar nach der Auswertung dieser Daten wird ein Bohrprogramm ausgearbeitet.

- Kompakte Aktienstruktur: Bei etwas mehr als 35 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien sieht das Management einen erheblichen Hebeleffekt bei jedem Explorationserfolg und rechnet für den verbleibenden Teil des Jahres 2026 mit reger Aktivität auf mehreren Projekten.

17. Juli 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (Makenita) (KENY: CSE | A40X6P: WKN | KENYF: OTCID) freut sich, bekannt zu geben, dass die bei Flugvermessungen erhobenen Daten und regionalen historischen Daten zusammengestellt und ausgewertet wurden. Das Projekt grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick an. Am 13. November 2025 wurde die Wolframmine Sisson vom kanadischen Premierminister Mark Carney als eines der ersten Nation-Building Projects ausgewählt.1 Die von Nu Sense im Jahr 2026 absolvierte detaillierte aeromagnetische Vermessung (nominelle Flughöhe 50 m, Linienabstand 100 m) über dem Konzessionsgebiet Makenita hat in Kombination mit dem historischen regionalen aeromagnetischen Datensatz von Florenceville2 ein lokales magnetisches Hoch direkt auf dem Gelände von Makenita identifiziert. Dieses Hoch wird anhand magnetischer Lineamente und einer magnetischen 3D-Vektorinversion (MVI) als mögliche neue, sekundäre Intrusion in der Tiefe an der Westflanke des großen zentralen devonischen Granodiorits Howard Peak interpretiert. Dies ist ein ähnliches Umfeld wie bei der W-Mo-Lagerstätte Sisson, die sich unmittelbar nordöstlich entlang des von Südwest nach Nordost streichenden Hauptstrukturtrends an der Ostseite des Granodiorits Howard Peak befindet. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

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Abbildung 1 - Die MVI-Modellierung (Magnetisierung > 0,005 Einheiten; orange) zeigt die Anomalie aus der neuen, detaillierten magnetischen Flugvermessung, die sich an der Westseite des Randes des Batholiths befindet und ein separates, bohrbereites Ziel anstatt einer diffusen regionalen Signatur darstellt.

Strukturell scheinen große, von Südwest nach Nordost streichende Strukturen, die anhand der magnetischen Mag-1VD-Daten (First Vertical Derivative) kartiert wurden, den Batholith zu durchschneiden und sich vom Gebiet Sisson bis in das Konzessionsgebiet Makenita zu erstrecken. Diese werden als potenziell kontrollierende Strukturen interpretiert, ähnlich dem strukturellen Umfeld, das mit der in Gängen beherbergten Mineralisierung bei Sisson in Zusammenhang steht. Dies stärkt die Annahme, dass das Gelände bei Makenita entlang eines günstigen strukturellen Trends liegt, anstatt geologisch davon isoliert zu sein.

Geochemisch gesehen weisen die regionalen Daten zu den Wolframgehalten in Geschiebemergel (Abbildung 2) auf eine Anomalie südlich und südwestlich der Lagerstätte Sisson hin, die - basierend auf der Richtung des Eisflusses und den Ausbreitungsmustern - möglicherweise ihren Ursprung an der Westseite der felsischen Intrusion hat, d.h. auf dem Gelände von Makenita und nicht bei Sisson selbst.

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Abbildung 2 - Wolfram-(W)-Gehalte im Geschiebemergel, New Brunswick, mit Konzessionsgebietsgrenzen

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources, kommentierte: Dies sind sehr bedeutende Neuigkeiten für Makenita. Wir verfügen nun über ein offenbar klar definiertes Bohrziel mit ähnlichen Merkmalen wie die benachbarte Wolframlagerstätte Sisson. Wir arbeiten bereits Pläne für ein Bohrprogramm aus, um dieses Ziel zu überprüfen. Angesichts dieser wichtigen Neuigkeit zusammen mit unserer jüngsten Erweiterung des Eisen-Magnetit-Projekts Serpentinization in Saskatchewan in unmittelbarer Nachbarschaft zu Max Power Mining Corp. sind dies zweifellos sehr spannende Zeiten für das Management und die Aktionäre von Makenita, zumal die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien nach wie vor sehr gering ist.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Alan King, PGeo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, der in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht, geprüft und genehmigt. Die über die Regierungswebsites gesammelten Daten wurden als korrekt angesehen, wurden jedoch vom QP in Bezug auf Abbildung 2 nicht unabhängig überprüft.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita besitzt derzeit mehrere Projekte in Kanada, einschließlich des Eisen-Magnetit-Projekts Serpentinization in Saskatchewan, das eine zusammenhängende Grundfläche von 102.110 Acres umfasst und an Max Power Mining Corp. grenzt. Außerdem verfügt Makenita über das Wolframprojekt Sisson West, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 9.845 Acres mit Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen in New Brunswick erstreckt und direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF) grenzt, sowie über das rund 9.000 Acres große Seltenerdmetallprojekt NTX in Quebec, das Potenzial für Seltenerdmetalle aufweist. Schließlich besitzt Makenita das 5.542 Acres große Projekt Hector in der Nähe von Cobalt in Ontario, das höffig für Kobalt, Silber und Diamanten ist. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

1. https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects

2. https://gis-erd-der.gnb.ca/server/rest/services/Geophysics_Aeromagnetic_Individual_Surveys/Florenceville_BigT_TMI_diff/ImageServer

3. Abbildung 2. Referenz https://hub.arcgis.com/datasets/c4f0d9cafad543f78d8731e56a6cc63f_0/explore?location=46.333262%2C-66.372522%2C7&showTable=true.

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti

Jason Gigliotti

President, Chief Executive Officer und Direktor

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Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti, President, CEO und Direktor

T: 604-609-6527

E: info@makenitaresources.com

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