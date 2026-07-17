IRW-News: Redwood AI Corp.: Redwood AI gibt Ausgabepreis seiner 3,5-Mio.-$-Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: Redwood AI Corp.: Redwood AI gibt Ausgabepreis seiner 3,5-Mio.-$-Privatplatzierung bekannt

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Vancouver, Kanada - 17. Juli 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen), ein Anbieter von Software- und Analytiklösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) für die chemische und pharmazeutische Entwicklung, gibt nachfolgend den Ausgabepreis seiner Privatplatzierung (die Platzierung) mit einem einzelnen institutionellen fundamentalorientierten Investor in den USA bekannt. Es werden 1.663.000 Special Warrants des Unternehmens (Special Warrants) zum Preis von 2,11 $ pro Special Warrant begeben, die einem Bruttoerlös von rund 3,5 Mio. $ entsprechen.

Jeder Special Warrant kann ohne weiteres Zutun des Inhabers und ohne zusätzliche Abgeltung in eine Wertpapiereinheit des Unternehmens (die Einheiten) umgewandelt werden. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie (jeweils eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 60 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils eine Warrant-Aktie) zum Preis von 2,48 $ pro Warrant-Aktie.

Maxim Group LLC fungiert in Verbindung mit der Platzierung als exklusiver Platzierungsagent. Die Platzierung wird voraussichtlich am 20. Juli 2026 geschlossen.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Platzierung voraussichtlich als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Abschluss der Platzierung bedarf der Genehmigung seitens der Canadian Securities Exchange (die CSE).

Die gemäß der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an die in Kanada und den Vereinigten Staaten geltenden Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

Das Unternehmen hat bei jeder Wertpapieraufsichtsbehörde in den kanadischen Provinzen einen vorläufigen Kurzprospekt (der Basisprospekt) eingereicht. Nach Erhalt des Empfangsbescheids für den endgültigen Basisprospekt (endgültiger Prospekt) wird das Unternehmen so bald wie möglich einen Prospektnachtrag zum endgültigen Prospekt (Prospektnachtrag) einreichen, der die Ausgabe der bei Ausübung der Special Warrants auszugebenden Einheiten regelt.

Jeder Special Warrant wird automatisch und ohne Entrichtung einer zusätzlichen Abgeltung in eine Einheit umgewandelt. Die Ausübung erfolgt zum jeweils früheren der beiden folgenden Termine (das Qualifizierungsdatum): (i) vier (4) Monate und einen Tag nach Abschluss der Platzierung bzw. (ii) am Tag der Einreichung des Prospektnachtrags. Sollte der Prospektnachtrag jedoch nicht bis spätestens 90 Tage nach Abschluss der Platzierung eingereicht worden sein, kann jeder Special Warrant ohne zusätzliche Abgeltung in 1,10 Einheiten (anstelle einer (1) Einheit) umgewandelt werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und deren Angebot oder Verkauf in den Vereinigten Staaten bzw. an sogenannte US-Personen (dieser Begriff ist in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) ist ohne eine entsprechende Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. nach den jeweils in den einzelnen US-Bundesstaaten geltenden Wertpapiergesetzen nicht gestattet, sofern keine entsprechende Ausnahmegenehmigung vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiebasierter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

Louis Dron

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

investors@redwoodai.com

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