London: Andy Burnham neuer Vorsitzender der britischen Labour-Partei
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Andy Burnham ist zum neuen Vorsitzenden der britischen Regierungspartei Labour ernannt worden. Am Montag wird der frühere Bürgermeister von Greater Manchester von König Charles III. zum Premierminister gekürt./mj/DP/men
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