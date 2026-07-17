London: Andy Burnham neuer Vorsitzender der britischen Labour-Partei

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LONDON (dpa-AFX) - Andy Burnham ist zum neuen Vorsitzenden der britischen Regierungspartei Labour ernannt worden. Am Montag wird der frühere Bürgermeister von Greater Manchester von König Charles III. zum Premierminister gekürt./mj/DP/men

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