Merz-Forderung: China soll eigene Währung freigeben

Brühl, 17. Jul (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben China vorgeworfen, sich unfaire Wettbewerbsvorteile gegenüber der Europäischen Union zu verschaffen. Merz forderte die chinesische Führung beim deutsch-französischen Ministerrat in Brühl am Freitag auf, entweder in einen Dialog einzutreten oder aber ihre Währung freizugeben. "Wenn es richtig ist, dass die chinesische Währung im Augenblick richtig bewertet ist, dann spricht nichts dagegen, sie frei konvertierbar in ‌den Handel zu geben", sagte Merz, der zuvor von einer bewussten Unterbewertung des Yuan von bis zu 30 Prozent gesprochen hatte. Dies würde chinesische Exporte massiv verbilligen. "Erst dann, wenn eine Währung frei konvertierbar ist, ist ihr tatsächlicher ⁠Außen- und Innenwert ⁠erkennbar", sagte der Kanzler. "Wenn die chinesische Staatsführung also der Meinung ist, dass der Wert, den der Renminbi heute hat, der richtige Wert ist, dann spricht nichts dagegen, die Währung freizugeben und sie frei konvertierbar zu machen."

Der Kanzler geht damit in der Auseinandersetzung mit der Führung in Peking in die Offensive. Macron, der seit langem stärkere Schutzmaßnahmen der EU gegen Chinas Importe fordert, hatte am Donnerstag von einer zunehmenden Übereinstimmung mit Deutschland gesprochen. Die EU-Staaten verzeichneten jeden Tag eine Milliarde ‌Euro Handelsdefizit mit China, kritisierten die beiden Politiker in Brühl. "Ich bin nicht ‌bereit zu akzeptieren, dass es so bleiben kann wie gegenwärtig, weil dies einseitig zu Lasten der Arbeitsplätze in Europa geht", sagte Merz.

Macron forderte schnelle Beschlüsse der EU, weil man nicht 18 Monate mit Abwehrmaßnahmen warten könne. Er kündigte die Erarbeitung einer gemeinsamen Abwehr-Agenda ⁠Deutschlands und Frankreichs bis Jahresende an. Dies soll offenbar parallel zu den Beratungen in der EU geschehen, die im Herbst über ‌neue Abwehrinstrumente in der gemeinsamen Handelspolitik entscheiden will.

In einer auf ⁠dem Ministerrat verabschiedeten gemeinsamen Erklärung wurde China nicht ausdrücklich erwähnt. Frankreichs Präsident betonte aber in der Pressekonferenz, China zahle seiner Industrie achtmal mehr Subventionen als die OECD-Länder. Deshalb müsse man sich wehren. Erstmals sprach er wie zuvor Merz die aus seiner Sicht unterbewertete chinesische Währung Yuan an. China verbillige dadurch die Preise seiner ‌Exporte künstlich. Merz sagte, China habe in bemerkenswerter Weise in ⁠der Wettbewerbsfähigkeit aufgeholt. Es habe aber auch eine Währung, ⁠die er für drastisch unterbewertet halte. Das Land habe zudem hochsubventionierte Überkapazitäten, die China vor allen Dingen in den europäischen Markt bringe, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Er wolle keinen neuen Handelskonflikt mit China, aber einen offenen Dialog über diese Ungleichgewichte zu Lasten der europäischen Industrie, betonte der Kanzler. China sei auch von Europa mit seinen 450 Millionen Konsumenten abhängig.

Er sei nicht gegen China und wolle auch kein Decoupling von Peking, betonte auch der französische Präsident. China setze seine Interessen in der Handelspolitik aber ebenfalls durch, auch die USA verteidigten ihren Markt. "Also müssen wir es in der EU genauso tun", forderte Macron. Deutschland gehörte bisher zu den Bremsern härterer EU-Maßnahmen etwa gegen den Import ⁠chinesischer Autos. Aber seit Anfang des Jahres ist auch das Handelsdefizit des ehemaligen Exportweltmeisters mit China drastisch gewachsen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)