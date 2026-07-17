Plattform-Aktie mit Cashflow-Problem

Netflix: Dieser Absturz ist übertrieben

onvista · Uhr

Netflix verlor vorbörslich rund elf Prozent. Der Abverkauf wirkt übertrieben, weil Umsatz, Mitgliederzahlen und Werbeerlöse weiter wachsen. Der schwache Free Cashflow bleibt aber ein klares Problem.

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Was bewegt die Aktie?

Der Gewinn lag bei 80 Cent je Aktie und übertraf die Erwartungen nur um einen Cent. Trotzdem zeigte Netflix weiter Gewinnwachstum. Der Vorjahresvergleich wird durch einen zusätzlichen Warner-Brothers-Discovery-Effekt verzerrt, der zuvor rund 2,8 Milliarden Dollar beigetragen hatte.

Operativ bleibt das Wachstum breit. Netflix profitiert von steigenden Mitgliederzahlen, durchgesetzten Preiserhöhungen und wachsenden Werbeerlösen. Im Werbegeschäft werden rund drei Milliarden Dollar erwartet.

Auch regional entwickelte sich Netflix stark. In den USA und Kanada stieg der Umsatz um zehn Prozent. In der Region EMEA lag das Wachstum bei 14 Prozent, in Lateinamerika bei 21 Prozent und in Asien-Pazifik bei 16 Prozent.

Das zentrale Problem liegt im Free Cashflow. Er erreichte nur 1,5 Milliarden Dollar, während Analysten 2,9 Milliarden Dollar erwartet hatten. Das deutet auf höhere Investitionen in Inhalte hin. Anleger wollen bei steigenden Content-Ausgaben auch stärkeres Wachstum sehen. Genau das lieferte Netflix nicht.

Charttechnik

Die Aktie brach unter zwei wichtige Tiefpunkte. Das verschlechtert das kurzfristige Bild deutlich. Eine schnelle Erholung in Richtung 70 Euro bleibt möglich, ist aber nicht das Basisszenario.

Martins Einschätzung

Der Kursrutsch wirkt zu hart, weil Netflix weiter solide wächst. Der schwache Free Cashflow erklärt die Enttäuschung aber. Für kurzfristig laufende Positionen steigt dadurch das Risiko deutlich.

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