Bahn muss sich im Fernverkehr ab 2028 schärferem Wettbewerb stellen

Berlin, 17. Jul (Reuters) - ⁠Die Bundesnetzagentur hat trotz Bedenken aus den Ländern ihre Entscheidung für einen stärkeren Wettbewerb im Schienennetz bestätigt. "Mehr Wettbewerb hat das Potenzial, bessere Angebote für die Fahrgäste zu schaffen", sagte Behördenchef Klaus Müller am Freitag. Die jetzt endgültige Entscheidung könne Bewegung in den Fernverkehr in Deutschland bringen.

Die Infrastrukturtochter der Bahn - die DB InfraGO - wird verpflichtet, auf stark genutzten und jetzt schon ausgelasteten Streckenabschnitten künftig nicht mehr als 60 bis 75 ‌Prozent der Kapazitäten an ein einzelnes Unternehmen zu vergeben. Das zielt auf die Deutsche Bahn, die im Fernverkehr einen Marktanteil von 95 Prozent hat. Vor allem die Strecken zwischen den Metropolen sind begehrt. Den genauen Prozentwert muss die DB InfraGO bei ihrer ⁠jährlichen Aufstellung des ⁠Fahrplans festlegen. So werde sichergestellt, dass es mindestens einen Wettbewerber gebe, so die Bonner Behörde. "Die Bundesnetzagentur ist sich bewusst, dass die Entscheidung einen Umbruch im Schienenpersonenfernverkehr einleiten kann." Die DB InfraGO müsse dies nun in ihre Nutzungsbedingungen einbauen. "Die Wettbewerberklausel wirkt dann bei der Erstellung des Netzfahrplans für 2028, die im Jahr 2027 stattfindet."

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Bundesländer in Schreiben, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen, versucht, die Entscheidung noch in eine andere Richtung zu lenken. Beispielsweise befürchtet der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), dass sowohl der Nah- ‌als auch der Fernverkehr in der Fläche ins Hintertreffen geraten dürfte. Längere Verbindungen ‌für Schnellzüge bringen der DB InfraGO höhere Einnahmen.

Auch Brandenburg und Hamburg äußerten sich in ihren Stellungnahmen ähnlich. "Ein zentrales Problem besteht darin, dass sich der Fernverkehr künftig verstärkt auf wirtschaftlich attraktive Strecken und Trassen fokussieren dürfte", argumentierte Brandenburg. "Die bisherige Quersubventionierung schwach ausgelasteter Fernverkehrsverbindungen durch Einnahmen aus lukrativen Strecken entfällt." ⁠Deswegen sei die Gefahr einer Verdrängung konkret. Hamburg fürchtet, dass Haltestellen oder ganze Trassen rund um die Hansestadt wegfallen könnten. Dies würde ‌dann den Nahverkehr schnell überlasten, insbesondere zu Hauptverkehrszeiten.

VERBAND: MEHR WETTBEWERB IST ⁠CHANCE FÜR KUNDEN

Hintergrund der Entscheidung der Netzagentur sind die Pläne von Italo. Der private Betreiber von Hochgeschwindigkeitszügen will ab April 2028 auch in den deutschen Fernverkehr einsteigen. Das Vorhaben hängt maßgeblich davon ab, welchen Zugang die Italiener zum bereits jetzt überlasteten Netz in Deutschland erhalten. Über die Trassenzugänge entscheidet die DB InfraGO, die wiederum unter der Aufsicht der ‌Netzagentur steht. Italo fordert zur Absicherung seiner Investitionen von rund 3,6 Milliarden ⁠Euro langfristige Perspektiven - konkret Rahmenverträge für bis zu 15 ⁠Jahre. Dazu dürfte es aber bis 2031 nicht kommen.

"Wir werden den Beschluss der Bundesnetzagentur ausführlich prüfen und bewerten", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Der Verein Mofair - Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr - betonte, dass Wettbewerb bereits im Nahverkehr zu einer höheren Qualität geführt habe. Man müsse dies als Chance sehen. Der Staatskonzern und sein Umfeld verwiesen aber vor allem auf Schwierigkeiten. Die Deutsche Bahn habe im Fernverkehr immer noch eine Flotte von rund 400 Zügen, Flixtrain plane künftig mit über 65 Zügen, Italo mit 30 Zügen. Der Verband der Güterbahnen teilte mit, die eigentliche Herausforderung für den Bund sei es, zusätzliche Kapazitäten im Schienennetz zu schaffen. "Politik und Branche müssen sich gemeinsam darauf konzentrieren, Engpässe im Schienennetz zu beseitigen."

Italo äußerte sich am Freitag zunächst nicht. Nach ⁠der vorläufigen Entscheidung der Netzagentur hatte das Unternehmen von einem klaren Signal gesprochen, dass Deutschland bereit sei für echten Wettbewerb zum Nutzen aller Fahrgäste.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)