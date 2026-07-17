Original-Research: Jaguar Health Inc (von First Berlin Equity Research GmbH):...

^ Original-Research: Jaguar Health Inc - from First Berlin Equity Research GmbH 17.07.2026 / 17:49 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Jaguar Health Inc Company Name: Jaguar Health Inc ISIN: US47010C8055 Reason for the research: Update Recommendation: Under Review from: 17.07.2026 Target price: Under Review Target price on sight of: - Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Jaguar Health, Inc. (ISIN: US47010C8055). Analyst Christian Orquera changed his rating and price target to UNDER REVIEW. Abstract: Jaguar has taken further steps to restructure its balance sheet following the initial clean-up in January, including the introduction of a special Series O preferred stock dividend, amendments to existing debt agreements, and shareholder proposals enabling additional equity issuance and potential reverse stock splits. These measures aim to simplify the balance sheet, reduce near-term cash outflows and address legacy royalty-linked liabilities, but also collectively increase dilution risk. Most recently, the company restored Nasdaq compliance through a reverse stock split, executed additional Series Q preferred-to-common exchanges with Streeterville, completed the conversion of the Series O preferred into common equity on 25 June 2026, crystallising the associated dilution, and established a USD 40m Equity Line of Credit (ELOC) with C/M Capital alongside a USD 2m Series P preferred placement. While the ELOC materially reduces near-term liquidity risk and provides a meaningful financing backstop, it is structurally dilutive and the USD 1.10 floor does not cap aggregate dilution if drawn repeatedly. Despite recent progress, total notes payable stood at ~USD 33.1m as of 31 March 2026 (~USD 22.1m current), representing a significant burden relative to the company's liquidity and ongoing cash burn. Against this backdrop, we place our rating and price target 'Under Review'. Positively, recent FDA feedback and the ESPGHAN data presented on 27 June have materially strengthened the clinical and regulatory case for crofelemer in MVID, with body weight-normalised parenteral support reductions of up to ~48%, durable efficacy beyond 12 months and a favourable safety profile. Management plans to submit a Breakthrough Therapy Designation application in Q4 2026, further supporting our view of MVID as Jaguar's principal near-term value driver. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Jaguar Health, Inc. (ISIN: US47010C8055) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera ändert seine Empfehlung und Kursziel auf UNDER REVIEW. Zusammenfassung: Jaguar hat nach der ersten Sanierungsmaßnahme im Januar weitere Schritte zur Umstrukturierung seiner Bilanz unternommen, darunter die Einführung einer Sonderdividende für Vorzugsaktien der Serie O, Änderungen an bestehenden Kreditvereinbarungen sowie Aktionärsanträge, die zusätzliche Aktienemissionen und mögliche Aktienzusammenlegungen ermöglichen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Bilanz zu vereinfachen, kurzfristige Mittelabflüsse zu reduzieren und alte, lizenzgebührenbezogene Verbindlichkeiten zu bereinigen, erhöhen jedoch insgesamt auch das Verwässerungsrisiko. Zuletzt hat das Unternehmen durch eine Aktienzusammenlegung die Nasdaq-Konformität wiederhergestellt, zusätzliche Umtauschtransaktionen von Vorzugsaktien der Serie Q in Stammaktien mit Streeterville durchgeführt, am 25. Juni 2026 die Umwandlung der Vorzugsaktien der Serie O in Stammaktien abgeschlossen und dabei die damit verbundene Verwässerung realisiert sowie eine Eigenkapitalfinanzierungslinie (Equity Line of Credit, ELOC) in Höhe von USD 40 Mio. mit C/M Capital neben einer Platzierung von Vorzugsaktien der Serie P im Wert von USD 2 Mio. eingerichtet. Zwar reduziert die ELOC das kurzfristige Liquiditätsrisiko erheblich und bietet eine bedeutende Finanzierungsabsicherung, doch ist sie strukturell verwässernd, und die Untergrenze von USD 1,10 begrenzt die Gesamtverwässerung nicht, wenn wiederholt Mittel in Anspruch genommen werden. Trotz der jüngsten Fortschritte beliefen sich die gesamten Schuldverschreibungen zum 31. März 2026 auf ~USD 33,1 Mio. (~USD 22,1 Mio. kurzfristig), was im Verhältnis zur Liquidität des Unternehmens und dem anhaltenden Cash-Burn eine erhebliche Belastung darstellt. Vor diesem Hintergrund stellen wir unser Rating und unser Kursziel auf 'Unter Überprüfung'. Positiv zu vermerken ist, dass die jüngsten Rückmeldungen der FDA und die am 27. Juni vorgestellten ESPGHAN-Daten die klinischen und regulatorischen Argumente für Crofelemer bei MVID wesentlich gestärkt haben, mit einer Reduzierung der parenteralen Ernährung um bis zu ca. 48 % (normalisiert auf das Körpergewicht), einer anhaltenden Wirksamkeit über 12 Monate hinaus und einem günstigen Sicherheitsprofil. Das Management plant, im vierten Quartal 2026 einen Antrag auf den Status 'Breakthrough Therapy' zu stellen, was unsere Einschätzung weiter untermauert, dass MVID der wichtigste kurzfristige Werttreiber für Jaguar ist. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. 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