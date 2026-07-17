Original-Research: Jaguar Health Inc (von First Berlin Equity Research GmbH):...

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Original-Research: Jaguar Health Inc - from First Berlin Equity Research
GmbH

17.07.2026 / 17:49 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Jaguar Health Inc

     Company Name:                Jaguar Health Inc
     ISIN:                        US47010C8055

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Under Review
     from:                        17.07.2026
     Target price:                Under Review
     Target price on sight of:    -
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Jaguar
Health, Inc. (ISIN: US47010C8055). Analyst Christian Orquera changed his
rating and price target to UNDER REVIEW.

Abstract:
Jaguar has taken further steps to restructure its balance sheet following
the initial clean-up in January, including the introduction of a special
Series O preferred stock dividend, amendments to existing debt agreements,
and shareholder proposals enabling additional equity issuance and potential
reverse stock splits. These measures aim to simplify the balance sheet,
reduce near-term cash outflows and address legacy royalty-linked
liabilities, but also collectively increase dilution risk. Most recently,
the company restored Nasdaq compliance through a reverse stock split,
executed additional Series Q preferred-to-common exchanges with
Streeterville, completed the conversion of the Series O preferred into
common equity on 25 June 2026, crystallising the associated dilution, and
established a USD 40m Equity Line of Credit (ELOC) with C/M Capital
alongside a USD 2m Series P preferred placement. While the ELOC materially
reduces near-term liquidity risk and provides a meaningful financing
backstop, it is structurally dilutive and the USD 1.10 floor does not cap
aggregate dilution if drawn repeatedly. Despite recent progress, total notes
payable stood at ~USD 33.1m as of 31 March 2026 (~USD 22.1m current),
representing a significant burden relative to the company's liquidity and
ongoing cash burn. Against this backdrop, we place our rating and price
target 'Under Review'. Positively, recent FDA feedback and the ESPGHAN data
presented on 27 June have materially strengthened the clinical and
regulatory case for crofelemer in MVID, with body weight-normalised
parenteral support reductions of up to ~48%, durable efficacy beyond 12
months and a favourable safety profile. Management plans to submit a
Breakthrough Therapy Designation application in Q4 2026, further supporting
our view of MVID as Jaguar's principal near-term value driver.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Jaguar Health, Inc.
(ISIN: US47010C8055) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera ändert seine
Empfehlung und Kursziel auf UNDER REVIEW.

Zusammenfassung:
Jaguar hat nach der ersten Sanierungsmaßnahme im Januar weitere Schritte zur
Umstrukturierung seiner Bilanz unternommen, darunter die Einführung einer
Sonderdividende für Vorzugsaktien der Serie O, Änderungen an bestehenden
Kreditvereinbarungen sowie Aktionärsanträge, die zusätzliche
Aktienemissionen und mögliche Aktienzusammenlegungen ermöglichen. Diese
Maßnahmen zielen darauf ab, die Bilanz zu vereinfachen, kurzfristige
Mittelabflüsse zu reduzieren und alte, lizenzgebührenbezogene
Verbindlichkeiten zu bereinigen, erhöhen jedoch insgesamt auch das
Verwässerungsrisiko. Zuletzt hat das Unternehmen durch eine
Aktienzusammenlegung die Nasdaq-Konformität wiederhergestellt, zusätzliche
Umtauschtransaktionen von Vorzugsaktien der Serie Q in Stammaktien mit
Streeterville durchgeführt, am 25. Juni 2026 die Umwandlung der
Vorzugsaktien der Serie O in Stammaktien abgeschlossen und dabei die damit
verbundene Verwässerung realisiert sowie eine Eigenkapitalfinanzierungslinie
(Equity Line of Credit, ELOC) in Höhe von USD 40 Mio. mit C/M Capital neben
einer Platzierung von Vorzugsaktien der Serie P im Wert von USD 2 Mio.
eingerichtet. Zwar reduziert die ELOC das kurzfristige Liquiditätsrisiko
erheblich und bietet eine bedeutende Finanzierungsabsicherung, doch ist sie
strukturell verwässernd, und die Untergrenze von USD 1,10 begrenzt die
Gesamtverwässerung nicht, wenn wiederholt Mittel in Anspruch genommen
werden. Trotz der jüngsten Fortschritte beliefen sich die gesamten
Schuldverschreibungen zum 31. März 2026 auf ~USD 33,1 Mio. (~USD 22,1 Mio.
kurzfristig), was im Verhältnis zur Liquidität des Unternehmens und dem
anhaltenden Cash-Burn eine erhebliche Belastung darstellt. Vor diesem
Hintergrund stellen wir unser Rating und unser Kursziel auf 'Unter
Überprüfung'. Positiv zu vermerken ist, dass die jüngsten Rückmeldungen der
FDA und die am 27. Juni vorgestellten ESPGHAN-Daten die klinischen und
regulatorischen Argumente für Crofelemer bei MVID wesentlich gestärkt haben,
mit einer Reduzierung der parenteralen Ernährung um bis zu ca. 48 %
(normalisiert auf das Körpergewicht), einer anhaltenden Wirksamkeit über 12
Monate hinaus und einem günstigen Sicherheitsprofil. Das Management plant,
im vierten Quartal 2026 einen Antrag auf den Status 'Breakthrough Therapy'
zu stellen, was unsere Einschätzung weiter untermauert, dass MVID der
wichtigste kurzfristige Werttreiber für Jaguar ist.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c7ad4804d67e6ed606ca0a4b9a103871

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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