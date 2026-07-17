Polens Präsident stoppt Gesetz für gleichgeschlechtliche Paare per Veto

Warschau, 17. ⁠Jul (Reuters) - Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat sein Veto gegen zwei Gesetze eingelegt, die die Rechte für zusammenlebende Paare gestärkt hätten. Die Vorhaben hätten eingetragene Lebenspartnerschaften durch sogenannte Partnerschaftsverträge eingeführt und ‌wären insbesondere gleichgeschlechtlichen Paaren zugutegekommen. Nawrocki begründete seine Entscheidung am Freitag damit, dass die Gesetze den besonderen Status der Ehe ⁠untergraben würden. "Diese ⁠Vorschläge schaffen eine neue, formalisierte Institution des Familienrechts, die mit einem breiten Katalog von Rechten ausgestattet ist, die denen der Ehe ähneln", sagte er in einer Videobotschaft. Als Hüter der Verfassung könne er keine Lösung akzeptieren, die zum Verlust ‌des Sonderstatus der Ehe führen würde.

Ministerpräsident Donald ‌Tusk reagierte verärgert. "Das Veto des Präsidenten ist ein Ausdruck der Verachtung für die Menschen und ihr Recht auf Glück und ein ⁠normales Leben", erklärte Tusk auf der Plattform X.

Nawrocki ist ein Verbündeter ‌der nationalkonservativen Oppositionspartei Recht und ⁠Gerechtigkeit (PiS). Die pro-europäische Regierung von Tusk, die seit 2023 im Amt ist, hatte Reformen bei den Rechten für LGBT-Personen versprochen, stößt jedoch immer wieder auf Widerstand. Um das ‌Veto zu überstimmen, wäre ⁠eine Drei-Fünftel-Mehrheit im Parlament nötig, was ⁠als praktisch unmöglich gilt.

Die für Gleichstellungsfragen zuständige Regierungsbeauftragte Katarzyna Kotula sagte, Nawrocki habe "zwei Millionen Menschen, die heute in informellen Beziehungen leben, den Rücken gekehrt". Sie kündigte an, sich nun darauf zu konzentrieren, dass im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen in Polen anerkannt werden. Dies sei aufgrund eines Urteils des obersten EU-Gerichts möglich.

(Bericht von Alan Charlish, geschrieben von Klaus ⁠Lauer; redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)