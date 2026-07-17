Pressestimme: 'Fuldaer Zeitung' zu Spahn/Leihmutterschaft

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FULDA (dpa-AFX) - Die "Fuldaer Zeitung" zu Spahn/Leihmutterschaft:

"In Spahns Verhalten liegt der Kern aller Politikverdrossenheit im Land: dass Politiker anders reden, als sie handeln. Auch Spahns Worte konnten nicht drastisch genug sein, wenn es darum ging, Leihmutterschaft - für viele Paare die einzige Möglichkeit, Eltern zu werden - zu verteufeln. Nun nimmt er genau den Weg in Anspruch, den er anderen moralisch abgesprochen hat. Das ist heuchlerisch, scheinheilig und bigott. Die Rücktrittsforderungen gegen Spahn sind deshalb nicht aus der Luft gegriffen. Der vom Volk gewählte Spahn sollte ebendiesem erklären, warum seine bisherige Überzeugung für ihn nicht mehr gilt - und dann künftig in der Politik mit ganzer Kraft für die Leihmutterschaft kämpfen. Oder er sollte sich zu Hause voll auf den kleinen Georg konzentrieren."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Handelspolitik
USA kündigen Zölle auf diverse Importe aus Brasilien angestern, 04:14 Uhr · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Nach stundenlangen Angriffen
US-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendet13. Juli · dpa-AFX
US-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen