Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Unterhaltsvorschuss

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zum Unterhaltsvorschuss:

"Weil dieses Vorschießen des Geldes zu teuer geworden sei, seien die geplanten Streichungen für 16- und 17-jährige Kinder gerechtfertigt. Das aber ist eine Kapitulation vor der eigenen Unfähigkeit. Die staatlichen Stellen schaffen es nicht, die Schulden der Unterhaltspflichtigen einzutreiben - und dann bestraft man die, die am wenigsten etwas für das Verhalten ihrer Eltern können: die Kinder? Das ist der falsche Weg...Dabei gäbe es deutlich bessere Lösungen für eine Reform des Systems: einen effizienteren Datenaustausch zwischen den zuständigen Behörden, um die tatsächlichen Finanzverhältnisse festzustellen, den tatsächlichen Bedarf der Haushalte durch Einkommensprüfungen beider Elternteile ermitteln, die Verjährungsfristen für Unterhaltsvorschuss-Schulden verlängern oder das Gehalt des Säumigen pfänden - das können Krankenkassen schließlich auch."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Handelspolitik
USA kündigen Zölle auf diverse Importe aus Brasilien angestern, 04:14 Uhr · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Nach stundenlangen Angriffen
US-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendet13. Juli · dpa-AFX
US-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen