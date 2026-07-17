Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur Deutschen Bahn
dpa-AFX · Uhr
BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zur Deutschen Bahn:
"Obwohl der Bund alleiniger Eigentümer der Deutschen Bahn ist, verfestigt sich der Eindruck, dass dem Bund zunehmend die Kontrolle entgleitet. Am Ende steht der Eindruck: Die Bahn hält die Hand auf, der Bund zahlt, und besser wird es trotzdem nicht."/yyzz/DP/men
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