Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Heimat-Agenda der Regierung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Heimat-Agenda der Regierung:

"Die Bundesregierung möchte Heimatpolitik machen. Der zuständige Minister Alois Rainer hat seine Vorstellungen skizziert. Sein Konzept hat vor allem eins: Luft nach oben. Die Agenda will Akteure vor Ort stärken und die regionale Wirtschaft entlasten. Hinzu kommt ein Dialog-Format, Rainer will zuhören und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Was er nicht will, weil er es in Zeiten knapper Kassen auch nicht kann: mehr Geld verteilen. Angesichts der großen Probleme, vor denen manche Regionen stehen, ist das leider ein bisschen wenig. Es gibt Landstriche, in denen Gastronomie und Gemeindezentren wegbrechen. Es gibt Vereine, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Es gibt Orte, die sich abgehängt fühlen. All das bräuchte konkrete Antworten und ja, auch Geld. Beides hat Rainer nicht im Gepäck. Die AfD hat diese Themen bereits als mögliches Einfalltor in die Fläche identifiziert."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Handelspolitik
USA kündigen Zölle auf diverse Importe aus Brasilien angestern, 04:14 Uhr · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Nach stundenlangen Angriffen
US-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendet13. Juli · dpa-AFX
US-Militär erklärt Angriffe auf Iran vorerst für beendet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen