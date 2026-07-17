Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Heimat-Agenda der Regierung

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Heimat-Agenda der Regierung:

"Die Bundesregierung möchte Heimatpolitik machen. Der zuständige Minister Alois Rainer hat seine Vorstellungen skizziert. Sein Konzept hat vor allem eins: Luft nach oben. Die Agenda will Akteure vor Ort stärken und die regionale Wirtschaft entlasten. Hinzu kommt ein Dialog-Format, Rainer will zuhören und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Was er nicht will, weil er es in Zeiten knapper Kassen auch nicht kann: mehr Geld verteilen. Angesichts der großen Probleme, vor denen manche Regionen stehen, ist das leider ein bisschen wenig. Es gibt Landstriche, in denen Gastronomie und Gemeindezentren wegbrechen. Es gibt Vereine, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Es gibt Orte, die sich abgehängt fühlen. All das bräuchte konkrete Antworten und ja, auch Geld. Beides hat Rainer nicht im Gepäck. Die AfD hat diese Themen bereits als mögliches Einfalltor in die Fläche identifiziert."/yyzz/DP/he