Rieter: Barmag-Integration auf Kurs Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
EQS Group · Uhr
Rieter AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Rieter: Barmag-Integration auf Kurs Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
17.07.2026 / 06:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung.
Den Halbjahresbericht 2026 sowie die Medien- und Investorenpräsentation finden Sie unter: Medienmappe
Freundliche Grüsse
Relindis Wieser
Head Group Marketing & Communication
Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 70 45
relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rieter AG
|Klosterstrasse 20. Postfach.
|8406 Winterthur
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 208 70 45
|Fax:
|+41 52 208 70 60
|E-Mail:
|investor@rieter.com
|Internet:
|www.rieter.com
|ISIN:
|CH0003671440
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2367276
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2367276 17.07.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation13. Juli · EQS Group
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim PharmakonzernSo viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und KryptoKI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista