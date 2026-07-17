Rieter: Barmag-Integration auf Kurs Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Rieter AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Rieter: Barmag-Integration auf Kurs Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

17.07.2026 / 06:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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