ROUNDUP: Airbus erhält Milliardenaufträge aus China

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Airbus festigt mit Milliardenaufträgen seine Stellung auf dem chinesischen Flugzeugmarkt. So bestellen die Fluggesellschaften Air China und Hainan Airlines beim weltgrößten Flugzeugbauer zahlreiche Großraum- und Schmalrumpf-Jets.

Airbus erhielt laut einer Mitteilung an die Börse in Shanghai einen Auftrag über 15 Großraumflugzeuge des Typs A350-900 sowie 40 Maschinen der A320neo-Reihe für die Air-China-Tochter Shenzhen Airlines. Der Gesamtwert laut Listenpreisen beläuft sich demnach auf rund 12,4 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro). Hainan bestellte zudem 40 A329neos für rund 5,4 Milliarden Dollar. Bei großen Flugzeugbestellungen sind in der Regel deutliche Rabatte üblich./mis/stk

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