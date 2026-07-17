Russischer Blogger Monate nach Kritik an Putin und Ukraine-Krieg festgenommen

Moskau, 17. ⁠Jul (Reuters) - Mehrere Monate nach Kritik an Präsident Wladimir Putin und dem Krieg gegen die Ukraine ist ein russischer Blogger festgenommen worden. Ilja Remeslo werde die Verbreitung von Falschinformationen über das Militär vorgeworfen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Freitag. Die Agentur zitierte Ermittlungsbehörden, ‌denen zufolge dem einstigen Kreml-Unterstützer bis zu zehn Jahre Haft drohen. Remeslo hatte im März in den sozialen Medien ein Manifest mit dem Titel "Fünf Gründe, warum ⁠ich Wladimir ⁠Putin nicht mehr unterstütze" veröffentlicht. In dem Beitrag verurteilte er den Krieg in der Ukraine und Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Er forderte Putin auf, zurückzutreten und sich vor Gericht zu verantworten.

Remeslo warf Putin vor, einen "scheiternden Krieg" in der Ukraine zu führen. Der habe Millionen Menschen das Leben gekostet und die russische Wirtschaft ruiniert, so Remeslo. ‌Wenige Tage nach Erscheinen seiner Kritik, die sich ‌rasch verbreitete, wurde er in die Psychiatrie eingeliefert. Die Hintergründe blieben unklar. Rund einen Monat später wurde er wieder entlassen. Der Anwalt, der wie Putin aus St. Petersburg stammt, war ⁠ursprünglich als Kritiker des 2024 in Haft gestorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny bekannt geworden. Dann ‌wandte er sich überraschend gegen Putin.

PUTIN-KRITIKER NADESCHDIN ⁠VERURTEILT

Unterdessen wurde der Oppositionspolitiker Boris Nadeschdin im Zusammenhang mit der Veröffentlichung eines Fotos von Nawalny zu einer geringfügigen Geldstrafe verurteilt. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Freitag aus dem Gerichtssaal, der Politiker müsse 1000 Rubel (umgerechnet ‌rund 11,15 Euro) zahlen. Nadeschdin hätte wegen ⁠des Zeigens "extremistischer Symbole" bis zu 15 Tage ⁠in Haft kommen können. Seinem Anwalt zufolge ging das Verfahren auf einen Beitrag in den sozialen Medien zurück. Darin sei auf ein Video verlinkt worden, das ein Foto Nawalnys enthielt. Dessen Anti-Korruptions-Stiftung ist in Russland als extremistische Bewegung verboten.

Nadeschdin, der von 1999 bis 2003 als liberaler Abgeordneter im russischen Parlament saß, war Anfang der Woche festgenommen worden. Wenige Tage zuvor hatten ihn die Behörden als "ausländischen Agenten" eingestuft. Der Politiker hatte versucht, bei der Präsidentschaftswahl 2024 mit einer ⁠Antikriegs-Kampagne gegen Putin anzutreten.

(Reuters-Bericht, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)