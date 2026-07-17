Vorbörse 17.07.2026

Schwache US- und Asien-Vorgaben: Dax im Minus erwartet

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag wegen der schwachen Vorgaben aus Asien und den USA weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax eine Stunde vor dem Xetra-Handel auf 24.706 Punkte und damit rund 0,7 Prozent tiefer.

Neben einer Schwäche von KI-Aktien belastet weiterhin der Krieg im Nahen Osten, der die Ölpreise steigen lässt. Der Dax hatte bereits an den vergangenen beiden Tagen nachgegeben und zuletzt unter der Marke von 25.000 Zählern geschlossen. Auf Wochensicht deutet die IG-Indikation auf ein Minus von rund 400 Zählern oder 1,6 Prozent hin. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche hat sich der Dax inzwischen rund fünf Prozent entfernt.

Tech-Sorgen drücken US-Börsen

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,2 Prozent niedriger bei 52.553 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,5 Prozent auf 7.533 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor rund 1,6 Prozent auf 29.026 Punkte. Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hieß es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von Technologie-Unternehmen wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rechtfertigten. Zudem herrsche weiter Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.

Schwere Vorwürfe gegen China
Trumps Rede an die Nation: Iran-Krieg kaum erwähntheute · 05:05 Uhr · dpa-AFX
Trumps Rede an die Nation: Iran-Krieg kaum erwähnt
Nachbörslich rund neun Prozent
Trotz Gewinn- und Umsatzplus: Netflix-Aktie stürzt abheute · 04:34 Uhr · dpa-AFX
Trotz Gewinn- und Umsatzplus: Netflix-Aktie stürzt ab
IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.553- 0,20 Prozent
S&P 5007.533- 0,51 Prozent
Nasdaq 10029.026- 1,62 Prozent

Asien: Deutliche Verluste

Die Schwäche von Technologieaktien hat die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte zum Wochenschluss stark belastet. Besonders deutlich ging es in Japan nach unten. Dort verlor der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel mehr als fünf Prozent auf 63.200 Punkte. Seit Freitag vergangener Woche sackte der Nikkei 225 um mehr als 5.000 Zähler oder knapp acht Prozent ab. Auch in China und Hongkong gaben die Börsenindizes am Freitag deutlich nach.

In Südkorea, wo die Ausschläge zuletzt besonders heftig waren, wurde zum Abschluss der Woche wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22563.372- 5,18 Prozent
Hang Seng24.384- 2,50 Prozent
CSI 3004.513- 3,94 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,02+ 0,07 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,09+ 0,022 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,62+ 0,010 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1436- 0,05 Prozent
Dollar in Yen162,43+ 0,02 Prozent
Euro in Yen185,77- 0,03 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent84,94 Dollar+ 0,71 Dollar
WTI79,75 Dollar+ 0,80 Dollar

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 87 (80) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT DELIVERY HERO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 41,50 (45) EUR

- WDH/HSBC HEBT BMW AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 71 (79) EUR

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Dividendenkalender heute, 17.07.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 90 (110) USD - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR IBM AUF 250 (291) USD - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES STARTET MSCI MIT 'BUY' - ZIEL 760 USD

- JEFFERIES STARTET MOODY'S MIT 'BUY' - ZIEL 610 USD

(mit Material von dpa-AFX)

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