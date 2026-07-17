Schwache US- und Asien-Vorgaben: Dax im Minus erwartet

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag wegen der schwachen Vorgaben aus Asien und den USA weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax eine Stunde vor dem Xetra-Handel auf 24.706 Punkte und damit rund 0,7 Prozent tiefer.

Neben einer Schwäche von KI-Aktien belastet weiterhin der Krieg im Nahen Osten, der die Ölpreise steigen lässt. Der Dax hatte bereits an den vergangenen beiden Tagen nachgegeben und zuletzt unter der Marke von 25.000 Zählern geschlossen. Auf Wochensicht deutet die IG-Indikation auf ein Minus von rund 400 Zählern oder 1,6 Prozent hin. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche hat sich der Dax inzwischen rund fünf Prozent entfernt.

Tech-Sorgen drücken US-Börsen

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,2 Prozent niedriger bei 52.553 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,5 Prozent auf 7.533 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor rund 1,6 Prozent auf 29.026 Punkte. Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hieß es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von Technologie-Unternehmen wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rechtfertigten. Zudem herrsche weiter Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.

Asien: Deutliche Verluste

Die Schwäche von Technologieaktien hat die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte zum Wochenschluss stark belastet. Besonders deutlich ging es in Japan nach unten. Dort verlor der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel mehr als fünf Prozent auf 63.200 Punkte. Seit Freitag vergangener Woche sackte der Nikkei 225 um mehr als 5.000 Zähler oder knapp acht Prozent ab. Auch in China und Hongkong gaben die Börsenindizes am Freitag deutlich nach.

In Südkorea, wo die Ausschläge zuletzt besonders heftig waren, wurde zum Abschluss der Woche wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.372 - 5,18 Prozent Hang Seng 24.384 - 2,50 Prozent CSI 300 4.513 - 3,94 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,02 + 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,09 + 0,022 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,62 + 0,010 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 84,94 Dollar + 0,71 Dollar WTI 79,75 Dollar + 0,80 Dollar

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 87 (80) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT DELIVERY HERO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 41,50 (45) EUR

- WDH/HSBC HEBT BMW AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 71 (79) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 90 (110) USD - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR IBM AUF 250 (291) USD - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES STARTET MSCI MIT 'BUY' - ZIEL 760 USD

- JEFFERIES STARTET MOODY'S MIT 'BUY' - ZIEL 610 USD

(mit Material von dpa-AFX)

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