Selenskyj ernennt Geheimdienstler Chmara zum neuen Verteidigungsminister

Kiew, 16. ⁠Jul (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Geheimdienstler Jewhenij Chmara zum neuen Verteidigungsminister ernannt. Chmara, der den Inlandsgeheimdienst SBU bislang übergangsweise leitete, übernehme das Amt zunächst ebenfalls kommissarisch, teilte Selenskyj am Donnerstag mit. Das Parlament solle die Personalie später ‌endgültig bestätigen. Der Präsident begründete die Entscheidung mit Chmaras beispielloser Erfahrung bei technologischen Kampfeinsätzen. Unter seiner Führung hatte die SBU-Spezialeinheit Alpha Angriffe über große Entfernungen ⁠auf die ⁠russische Öl- und Rüstungsindustrie ausgeführt. Das Parlament hatte zuvor einer neuen Regierung unter der Führung des Energiemanagers Serhij Korezkyj zugestimmt.

Die Entlassung des bisherigen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow hatte landesweit für Empörung gesorgt. In Kiew und anderen Städten gingen mehr als Tausend Menschen auf die Straße, um die Wiedereinsetzung des 35-Jährigen zu ‌fordern. Fedorow hatte versucht, die Armee zu modernisieren und ‌die Bürokratie abzubauen. Nach seiner Entlassung warf er dem Armeechef Oleksandr Syrskyj vor, Reformen zu blockieren und das Land zu spalten. Syrskyj, der wegen seiner rigiden Führung ⁠und hoher Truppenverluste in der Kritik steht, wies die Vorwürfe zurück und rief ‌dazu auf, sich auf die Verteidigung des ⁠Landes zu konzentrieren. Aus Protest gegen Fedorows Rauswurf trat zudem ein hochrangiger Kommandeur der Luftwaffe zurück.

Fedorow lehnte ein Angebot Selenskyjs ab, künftig als Berater zu arbeiten. Der Präsident hatte die Regierungsumbildung am Sonntag unerwartet ‌angekündigt und mit der Notwendigkeit einer Erneuerung ⁠begründet. Die innenpolitischen Turbulenzen fallen in ⁠eine kritische Phase des seit mehr als vier Jahren andauernden Krieges. Zwar konnte die Ukraine zuletzt durch Schläge gegen die russische Logistik Erfolge erzielen, an der Front im Osten des Landes stehen die Truppen jedoch unter Druck. Es mangelt an Soldaten und Flugabwehrsystemen, während Russland seine Attacken mit ballistischen Raketen verstärkt. Die neue Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Armee umfassend mit Drohnen auszustatten und den Rüstungssektor auszubauen.

(Bericht von Yuliia Dysa, Max ⁠Hunder und Dan PeleschukBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Isabelle NoackBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)