SMA Solar: Warum ich den Prognosesprung ernst nehme

Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz erreichte 345 Millionen Euro. Das Ebitda lag bei 65 Millionen Euro und damit klar über dem Analystenkonsens von 44 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte SMA Solar noch einen Verlust von 15 Millionen Euro auf Ebitda-Basis verbucht. Auch beim Ebit drehte das Unternehmen kräftig ins Plus: Aus einem Verlust von rund 30 Millionen Euro wurde ein Gewinn von knapp 52 Millionen Euro.

Ein Teil der Ergebnisverbesserung stammt aus Sondereffekten. Rückerstattungen von Zöllen und Wertbereinigungen auf Vorräte verbesserten das Bild. Trotzdem zeigte das Quartal eine klare operative Erholung.

Der neue Ausblick fällt besonders stark aus. SMA Solar erwartet nun einen Umsatz von 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro. Zuvor lag die Spanne bei 1,475 bis 1,675 Milliarden Euro. Noch wichtiger ist die Ebitda-Prognose: Die alte Spanne von 50 bis 180 Millionen Euro wurde auf 180 bis 230 Millionen Euro angehoben. Damit ist das frühere obere Ende jetzt das neue untere Ende.

Analysten reagierten positiv. Die Deutsche Bank stufte SMA Solar von Halten auf Kaufen hoch und hob das Kursziel von 44 auf 55 Euro. Jefferies erhöhte das Ziel von 80 auf 87 Euro und bleibt ebenfalls bei Kaufen.

Charttechnik

Die Aktie stand zuletzt bei rund 65 Euro. Der Chart zeigt ein Dreieck, aus dem SMA Solar nach oben auszubrechen versucht. Entscheidend bleibt, ob die Aktie die Marke von 65 Euro per Schlusskurs halten kann.

Gelingt das, rückt zunächst der Bereich um 70 Euro in den Fokus. Aus dem Chart lässt sich zudem eine Zielzone von 85 bis 95 Euro ableiten. Der Bereich um 85 Euro wirkt dabei als realistischeres Ziel, weil dort ein Widerstand verläuft.

Martins Einschätzung

Der Prognosesprung ist außergewöhnlich stark. Die Sondereffekte mahnen zur Vorsicht, doch die Kombination aus besserem operativem Verlauf, angehobenem Ausblick und charttechnischem Ausbruch macht SMA Solar interessant.