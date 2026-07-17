@Sparkojote: 3.000 % Rendite mit Pokémon? Die Wahrheit über den Collectibles-Markt! | Invest 2026
Wenn wir an Geldanlage denken, kommen uns sofort Aktien, ETFs oder Immobilien in den Sinn. Doch abseits der klassischen Finanzmärkte ist eine gigantische, 320 Milliarden US-Dollar schwere Nische herangewachsen: Collectibles und Trading Cards. Thomas Kovacs (@Sparkojote) zeigt auf der Invest in Stuttgart, warum Pokémon-Karten längst nicht mehr nur Kinderspielzeug sind, sondern sich zu einer hochliquiden, ernstzunehmenden Assetklasse entwickelt haben.
📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/
► Darum geht's im Video:
Anhand von beeindruckenden Zahlen und echten Sales erklärt er die treibenden Kräfte dieses Marktes: absolute Knappheit, starke Nostalgie einer einkommensstarken Generation und globale Liquidität durch standardisierte Zustandsbewertung von Firmen wie PSA.
Timestamps:
00:00 ► Intro: Die 320-Milliarden-Dollar-Nische der Collectibles
02:06 ► Der US-Markt als Vorreiter & Auktionshäuser als Treiber
03:29 ► Warum Trading Cards? Die Macht des standardisierten Gradings (PSA)
06:31 ► Das größte Medien-Franchise der Welt: Indirekt investieren über Nintendo
07:29 ► 16,5 Millionen Dollar: Der historische Sale des "Pikachu Illustrator"
09:24 ► Wertentwicklung: Vom 20.000-Dollar-Glurak zum "Fifty-Bagger"
11:09 ► Pop-1-Karten: Die absolute Knappheit anhand der "Jolina Giselle"-Kollektion
17:00 ► Historische Performance: 3.000 % Rendite mit alten Pokémon-Sets?
20:00 ► Die Risiken: Illiquidität im Crash, Monopole & fehlende Regulierung
21:52 ► Die Zukunft: Tokenisierung (Real World Assets) und Fractional Ownership
24:40 ► Q&A: Wie das PSA-Grading im Detail abläuft
26:56 ► Sprache = Liquidität: Warum japanische und englische Karten dominieren
31:27 ► Nostalgie-Faktor vs. Briefmarken: Stirbt der Hype irgendwann aus?
38:29 ► Oligopol der Prüfer: Der Marktanteil von PSA, CGC und Beckett
41:48 ► Exit-Strategie: Sollte man Pokémon-Karten als echtes Investment sehen?
45:48 ► Rendite-Killer Booster-Packs & die Frage nach der Gewerblichkeit (Steuern)
Im Video erwähnte Werte:
Nintendo Co., Ltd.
WKN: 864009 | ISIN: JP3756600007
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/864009-nintendo
eBay Inc.
WKN: 916529 | ISIN: US2786421030
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/916529-ebay
The Walt Disney Company
WKN: 855686 | ISIN: US2546871060
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/855686-the-walt-disney-company
Tesla Inc.
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1cx3t-tesla
Nestlé S.A.
WKN: A0Q4DC | ISIN: CH0038863350
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0q4dc-nestle
► Folge uns auch auf Social Media:
📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart
📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart
🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/
🕐 Das Video wurde am 17.07.2026 um 17:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–