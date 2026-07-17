@Sparkojote: 3.000 % Rendite mit Pokémon? Die Wahrheit über den Collectibles-Markt! | Invest 2026

Wenn wir an Geldanlage denken, kommen uns sofort Aktien, ETFs oder Immobilien in den Sinn. Doch abseits der klassischen Finanzmärkte ist eine gigantische, 320 Milliarden US-Dollar schwere Nische herangewachsen: Collectibles und Trading Cards. Thomas Kovacs (@Sparkojote) zeigt auf der Invest in Stuttgart, warum Pokémon-Karten längst nicht mehr nur Kinderspielzeug sind, sondern sich zu einer hochliquiden, ernstzunehmenden Assetklasse entwickelt haben.



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► Darum geht's im Video:

Anhand von beeindruckenden Zahlen und echten Sales erklärt er die treibenden Kräfte dieses Marktes: absolute Knappheit, starke Nostalgie einer einkommensstarken Generation und globale Liquidität durch standardisierte Zustandsbewertung von Firmen wie PSA.



Timestamps:

00:00 ► Intro: Die 320-Milliarden-Dollar-Nische der Collectibles

02:06 ► Der US-Markt als Vorreiter & Auktionshäuser als Treiber

03:29 ► Warum Trading Cards? Die Macht des standardisierten Gradings (PSA)

06:31 ► Das größte Medien-Franchise der Welt: Indirekt investieren über Nintendo

07:29 ► 16,5 Millionen Dollar: Der historische Sale des "Pikachu Illustrator"

09:24 ► Wertentwicklung: Vom 20.000-Dollar-Glurak zum "Fifty-Bagger"

11:09 ► Pop-1-Karten: Die absolute Knappheit anhand der "Jolina Giselle"-Kollektion

17:00 ► Historische Performance: 3.000 % Rendite mit alten Pokémon-Sets?

20:00 ► Die Risiken: Illiquidität im Crash, Monopole & fehlende Regulierung

21:52 ► Die Zukunft: Tokenisierung (Real World Assets) und Fractional Ownership

24:40 ► Q&A: Wie das PSA-Grading im Detail abläuft

26:56 ► Sprache = Liquidität: Warum japanische und englische Karten dominieren

31:27 ► Nostalgie-Faktor vs. Briefmarken: Stirbt der Hype irgendwann aus?

38:29 ► Oligopol der Prüfer: Der Marktanteil von PSA, CGC und Beckett

41:48 ► Exit-Strategie: Sollte man Pokémon-Karten als echtes Investment sehen?

45:48 ► Rendite-Killer Booster-Packs & die Frage nach der Gewerblichkeit (Steuern)



Im Video erwähnte Werte:

Nintendo Co., Ltd.

WKN: 864009 | ISIN: JP3756600007

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/864009-nintendo



eBay Inc.

WKN: 916529 | ISIN: US2786421030

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/916529-ebay



The Walt Disney Company

WKN: 855686 | ISIN: US2546871060

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/855686-the-walt-disney-company



Tesla Inc.

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1cx3t-tesla



Nestlé S.A.

WKN: A0Q4DC | ISIN: CH0038863350

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0q4dc-nestle



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🕐 Das Video wurde am 17.07.2026 um 17:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



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