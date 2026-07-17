Spionageverdacht bei Panzerbauer KNDS - Haftbefehl gegen Moldauer

Berlin, ⁠17. Jul (Reuters) - Die Generalstaatsanwaltschaft München hat einen 37-jährigen Moldauer wegen Spionageverdachts verhaften lassen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, soll ‌der Mann versucht haben, ein deutsches Rüstungsunternehmen auszuspionieren. Aus Sicherheitskreisen hieß es, es ⁠handle sich ⁠dabei um den Panzerbauer KNDS, der unter anderem den Leopard 2 produziert. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe am Mittwochabend eine Drohne über dem ‌Firmengelände des Unternehmens fliegen lassen. ‌Es bestehe der Verdacht, dass er dabei sicherheitsrelevante Aufnahmen anfertigte, um sie an ⁠eine ausländische Stelle weiterzugeben. Der Mann war ‌nach Hinweisen aus der ⁠Bevölkerung noch am selben Abend von der Polizei in der Nähe des Geländes festgenommen worden und befindet ‌sich nun in ⁠Untersuchungshaft.

Drohnenüberflüge über Militärgelände und ⁠kritischer Infrastruktur werden immer wieder gemeldet. Vermutet wird, dass Russland in vielen Fällen dahinterstehen könnte. Nur selten können jedoch die Drohnen-Piloten ermittelt und die Auftraggeber identifiziert werden.

(Bericht von Markus Wacket; Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)