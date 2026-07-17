Spionageverdacht bei Panzerbauer KNDS - Haftbefehl gegen Moldauer
Berlin, 17. Jul (Reuters) - Die Generalstaatsanwaltschaft München hat einen 37-jährigen Moldauer wegen Spionageverdachts verhaften lassen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, soll der Mann versucht haben, ein deutsches Rüstungsunternehmen auszuspionieren. Aus Sicherheitskreisen hieß es, es handle sich dabei um den Panzerbauer KNDS, der unter anderem den Leopard 2 produziert. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, er habe am Mittwochabend eine Drohne über dem Firmengelände des Unternehmens fliegen lassen. Es bestehe der Verdacht, dass er dabei sicherheitsrelevante Aufnahmen anfertigte, um sie an eine ausländische Stelle weiterzugeben. Der Mann war nach Hinweisen aus der Bevölkerung noch am selben Abend von der Polizei in der Nähe des Geländes festgenommen worden und befindet sich nun in Untersuchungshaft.
Drohnenüberflüge über Militärgelände und kritischer Infrastruktur werden immer wieder gemeldet. Vermutet wird, dass Russland in vielen Fällen dahinterstehen könnte. Nur selten können jedoch die Drohnen-Piloten ermittelt und die Auftraggeber identifiziert werden.
(Bericht von Markus Wacket; Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)