Was bewegt die Aktie?

Der Gewinn je Aktie stieg um 56 Prozent auf 6,38 Dollar. Damit übertraf Unitedhealth die Erwartungen um 46 Cent. Der Umsatz lag bei 112 Milliarden Dollar und damit 1,14 Milliarden Dollar über dem Konsens.

Besonders wichtig ist die Medical-Care-Ratio. Sie zeigt, welcher Anteil der Prämien für medizinische Leistungen wieder abfließt. Je niedriger die Kennzahl, desto besser. Im Vorjahr lag sie bei 89,4 Prozent. Erwartet wurden 88,4 Prozent, erreicht wurden 86,7 Prozent. Preisanpassungen, besseres Kostenmanagement und günstigere Medikamente halfen.

Unitedhealth erzielte 86 Milliarden Dollar Umsatz und lag damit über den Erwartungen von knapp 85 Milliarden Dollar. Optum kam auf 65,7 Milliarden Dollar und übertraf ebenfalls den Konsens. Für das Gesamtjahr erwartet Unitedhealth nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 19,50 bis 20 Dollar. Zuvor lag die Spanne um 18,25 Dollar.

Der operative Cashflow soll rund 24 Milliarden Dollar erreichen. Mindestens fünf Milliarden Dollar davon fließen in Aktienrückkäufe.

Charttechnik

Die Aktie stieg zunächst um sieben bis acht Prozent, gab dann aber einen großen Teil der Gewinne ab. Das starke fundamentale Bild traf auf ein hartes charttechnisches Widerstandslevel.

Die wichtigste Unterstützung liegt im Bereich von 400 Dollar. Solange diese Marke hält, bleibt die Ausgangsbasis für Unitedhealth konstruktiv. Ein Bruch darunter würde das Bild deutlich verschlechtern.

Martins Einschätzung

Die Zahlen und der Ausblick überzeugen. Kurzfristig entscheidet aber der Chart. Unitedhealth braucht Stabilität oberhalb von 400 Dollar, bevor aus der starken fundamentalen Lage ein belastbarer neuer Aufwärtstrend werden kann.