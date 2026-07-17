TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair Q1-Zahlen 12:05 USA: Domino's Pizza, Q2-Zahlen DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day USA: Steel Dynamics, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 6/26 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 5/26 09:30 POL: Industrieproduktion 6/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 6/26 11:00 EUR: Bauproduktion 5/26 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 7/26 16:00 USA: Frühindikator 6/26 SONSTIGE TERMINE IRL: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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