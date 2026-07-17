Frankfurt, 17. ⁠Jul (Reuters) - Kursverluste im Technologiesektor machen dem Dax auch vor dem Wochenende zu schaffen. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Freitag gut ein Prozent tiefer bei 24.755,09 Punkten. Unter Druck standen ‌vor allem Werte aus dem Chipsektor wie Infineon, Aixtron und Siltronic, die rund fünf bis sechs Prozent einbüßten. Die Anleger ⁠machen ⁠sich laut Experten zunehmend Sorgen, dass der starke Aufschwung bei Unternehmen rund um Künstliche Intelligenz (KI) übertrieben war.

"Die Art von schneller Kurserholung, die die letzten gut drei Monate im Chipsektor geprägt hat, kommt nicht mehr - stattdessen folgen auf Verluste weitere ‌Verluste", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank. ‌Noch scheine die relative Outperformance der breit gestreuten Indizes die Marktteilnehmer milde zu stimmen. "Wenn nun aber auch die großen, breit gestreuten Indizes ⁠anfangen zu fallen, könnte die Nervosität schnell zunehmen."

Entscheidend für die ‌weitere Kursentwicklung ist laut Experten ⁠die anlaufende Bilanzsaison im US-Technologiesektor. Den Startschuss dafür gab am Donnerstagabend der Streamingdienst Netflix, der Anleger allerdings mit seinem Ausblick verschreckte. "Wenn enttäuschende Ergebnisse auf hohe Bewertungen und ‌ein schon angekratztes Sentiment treffen, ⁠führt dies unmittelbar zu Verkäufen", ⁠kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Bei den Einzelwerten außerhalb des Technologiesektors rutschten die Titel von Dermapharm um gut vier Prozent ab. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nimmt die Bilanz des Arzneimittelherstellers genauer unter die Lupe. Gefragt waren hingegen die Aktien des Solartechnik-Konzerns SMA Solar, die nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um rund vier Prozent zulegten.

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)