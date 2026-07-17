Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 10 July 2026 to 16 July 2026

Business Wire · Uhr
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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Disclosure of shares repurchases from 10 July 2026 to 16 July 2026

 
 

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

 

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

10/07/2026

FR0013230612

53 775

17.0764

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

13/07/2026

FR0013230612

54 206

17.8497

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

13/07/2026

FR0013230612

1 004

18.0286

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

13/07/2026

FR0013230612

 379

18.0384

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

13/07/2026

FR0013230612

 44

18.0191

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

14/07/2026

FR0013230612

53 440

17.8987

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

14/07/2026

FR0013230612

 370

17.9948

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

14/07/2026

FR0013230612

 164

17.9805

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

14/07/2026

FR0013230612

 61

18.0000

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

15/07/2026

FR0013230612

59 676

18.0407

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

16/07/2026

FR0013230612

2 134

18.0021

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

 

16/07/2026

FR0013230612

1 000

18.0000

CEUX

 

 

 

TOTAL

226 253

17.7315

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260717204424/en/

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