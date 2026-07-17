Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 10 July 2026 to 16 July 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Disclosure of shares repurchases from 10 July 2026 to 16 July 2026
|
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
10/07/2026
|
FR0013230612
|
53 775
|
17.0764
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
13/07/2026
|
FR0013230612
|
54 206
|
17.8497
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
13/07/2026
|
FR0013230612
|
1 004
|
18.0286
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
13/07/2026
|
FR0013230612
|
379
|
18.0384
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
13/07/2026
|
FR0013230612
|
44
|
18.0191
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
14/07/2026
|
FR0013230612
|
53 440
|
17.8987
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
14/07/2026
|
FR0013230612
|
370
|
17.9948
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
14/07/2026
|
FR0013230612
|
164
|
17.9805
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
14/07/2026
|
FR0013230612
|
61
|
18.0000
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
15/07/2026
|
FR0013230612
|
59 676
|
18.0407
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
16/07/2026
|
FR0013230612
|
2 134
|
18.0021
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
|
16/07/2026
|
FR0013230612
|
1 000
|
18.0000
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
226 253
|
17.7315
|
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Tikehau Capital