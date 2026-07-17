TKMS erwartet indischen U-Boot-Auftrag bis Jahresende

Frankfurt, ⁠17. Jul (Reuters) - Nach dem Großauftrag über zwölf U-Boote aus Kanada erwartet der Rüstungskonzern TKMS noch in diesem Jahr eine große U-Boot-Order ‌aus Indien. "Ich rechne damit, dass wir den Auftrag aus Indien bis Ende des Jahres ⁠erhalten", sagte ⁠TKMS-Chef Oliver Burkhard der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Dabei geht es um die Bestellung von sechs U-Booten für acht Milliarden Euro, über die mit der indischen Regierung verhandelt ‌wird.

Zuletzt hatte Kanada angekündigt, bis ‌zu zwölf U-Boote für rund zwölf Milliarden Euro bei der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS in Auftrag ⁠zu geben. Burkhard widersprach Spekulationen, dass sein ‌Unternehmen angesichts seines Milliarden-Auftragsbestands mit ⁠dieser Order überfordert sein könnte. "Ich muss zugeben, es ärgert mich, dass da immer wieder Zweifel geschürt werden", sagte er ‌der Zeitung. ⁠Auch in Gesprächen mit Investoren ⁠werde er jetzt öfter gefragt, ob sich TKMS das große Auftragsvolumen überhaupt zutraue: "Tun wir!", sagte der Manager. "Natürlich schaffen wir das, sonst würden wir solche Aufträge doch gar nicht annehmen."

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)