Trading-Chance CAD/USD: Top Long-Chance, weil…

Was Du über den CoT-Report wissen solltest

Der Commitment of Traders (COT) Report ist das wohl wichtigste Werkzeug für die Analyse des institutionellen Sentiments an den Terminmärkten. Er wird jeden Freitagabend von der US-Aufsichtsbehörde CFTC (Commodity Futures Trading Commission) veröffentlicht und zeigt die Positionierungen der Marktteilnehmer vom vorangegangenen Dienstag.

Während bei Rohstoffen (wie Öl oder Weizen) die Rollenverteilung intuitiv ist, unterscheidet sich die Struktur bei Finanz- und insbesondere Währungsfutures (Forex) fundamental.

Die klassischen Händlergruppen: Rohstoffe vs. Währungen

Im klassischen Legacy Report (dem ältesten und bekanntesten Format des Berichts) wird grob zwischen drei Gruppen unterschieden:

1. Commercials (Hedger): Akteure, die Futures nutzen, um ein Risiko aus ihrem realen operativen Geschäft abzusichern.

2. Non-Commercials (Großspekulanten): Akteure, die rein auf Preisänderungen wetten und kein physisches Interesse am Basiswert haben (z. B. Hedgefonds).

3. Non-Reportables (Kleinanleger): Trader, deren Positionsgröße unter der Meldegrenze der CFTC liegt.

Wer sind die "Commercials" bei Rohstoffen?

Hier ist es greifbar: Es sind Produzenten (z. B. Minenbetreiber, Landwirte), Verarbeiter (z. B. Raffinerien, Schokoladenhersteller) und Händler. Ein Kaffeeproduzent geht short, um sich gegen fallende Preise abzusichern; ein Röster geht long, um sich günstige Einkaufspreise zu sichern.

Wer sind die "Commercials" bei Währungen?

Bei Währungen gibt es keine klassischen "Produzenten" oder "Verarbeiter" im physischen Sinne. Wer agiert hier also als Commercial? Die Einordnung der CFTC basiert darauf, dass die Akteure reale Währungsrisiken aus ihrem Kerngeschäft absichern (hedgen) müssen. Zu dieser Gruppe gehören primär:

·Multinationale Großkonzerne (Corporates): Unternehmen wie Apple, Volkswagen oder Nestlé erzielen Umsätze rund um den Globus. Wenn ein europäisches Unternehmen Milliarden in US-Dollar einnimmt, muss es das Wechselkursrisiko zum Euro absichern. Sie nutzen den Währungs-Futures-Markt genau dafür.

·Internationale Großbanken (Commercial Banks) & Prime Broker: Banken, die im Kundengeschäft massive Währungsrisiken auf die eigenen Bücher nehmen (z. B. durch die Bereitstellung von Krediten in Fremdwährungen oder OTC-Geschäfte mit Firmenkunden), nutzen den Terminmarkt, um diese Risiken glattzustellen.

·Institutionelle Exporteure und Importeure: Jedes große Handelsunternehmen, das physische Güter über Grenzen hinweg bewegt und Verträge in Fremdwährung hält.

Wichtig für die Analyse: Die Währungs-Commercials agieren oft antizyklisch. Wenn der Euro massiv aufwertet, sichern sich europäische Exporteure ab, indem sie Euro-Futures leerverkaufen (shorten). Daher laufen die Commercial-Positionen im Chart oft entgegengesetzt zum eigentlichen Preistrend.

Das modernere Tool: Der "Traders in Financial Futures" (TFF) Report

Weil die alte Dreiteilung des Legacy Reports im modernen Finanzsystem oft zu ungenau ist (z. B. weil unter "Commercials" auch Investmentbanken liefen, die eigentlich spekulieren), hat die CFTC für Finanz- und Währungsfutures den TFF-Report eingeführt.

Wenn wir Währungen analysieren, liefert dieser Bericht eine deutlich schärfere Aufteilung. Hier gibt es keine "Commercials" mehr unter diesem Namen, sondern vier präzise definierte Gruppen:

Gruppe im TFF-Report Wer gehört dazu? Funktion & Verhalten Entsprechung im Legacy-Report Dealer / Intermediary Großbanken, Wertpapierhäuser (Sell-Side) Sie entwerfen Finanzprodukte, agieren als Market Maker und sichern ihre Kundenpositionen ab. Commercials Asset Manager / Institutional Pensionsfonds, Investmentfonds, Versicherungen Langfristiges Kapital. Sie sichern oft globale Aktien- und Rentenportfolios gegen Währungsrisiken ab (Hedging). Commercials / teilweise Non-Commercials Leveraged Funds Hedgefonds, CTAs, Proprietary Trader (Buy-Side) Aggressive Spekulanten. Sie nutzen starken Hebel und folgen oft Trends. Non-Commercials (Großspekulanten) Other Reportables Kleinere Institutionelle, kommerzielle Firmen Akteure, die in keine der oberen Kategorien passen, aber die Meldegrenze überschreiten. Je nach Einzelfall

Fazit für unser Trading

Wenn wir den COT-Report für Währungen nutzen, sollten wir im Hinterkopf behalten: Die "Commercials" (bzw. Dealer und Asset Manager) sind diejenigen, die das Währungsrisiko des globalen Handels und riesiger Portfolios verwalten. Sie wollen kein Geld mit der Kursrichtung verdienen, sondern planen ihre Risiken.

Die "Leveraged Funds" (Spekulanten) hingegen treiben den Trend. Ein Trend bricht meistens erst dann, wenn die Positionierung dieser Leveraged Funds ein historisches Extrem erreicht hat (sogenannte "Crowded Trades") – dann lohnt sich ein Blick auf die Gegenpositionierung der Commercials, die in solchen Momenten oft die Rolle des "Smart Money" übernehmen.

Commercials absolut bullish

Wir betrachten die Netto-Position der Commercials. Die Commercials sind bei den Währungen u.a. Banken und große Investmenthäuser, die Finanzprodukte auflegen und sich am Terminmarkt hedgen, aber auch Großkonzerne, die Währungsrisiken absichern. Je höher die Netto-Position der Commercials (rote Linie), desto bullisher ist die Ausgangslage. Und derzeit erscheint diese außergewöhnlich perspektivenreich, denn die Netto-Position ist auf das Niveau von Anfang und Ende 2025 angestiegen. In beiden Fällen folgte eine Erholung, obgleich diese im zweiten Fall nur moderat ausfiel. Grundsätzlich sehen wir, dass auf relative Hochs in der Netto-Position starke Anstiege des CAD folgten. Hinweis: Der Chart zeigt den CAD-Future, der auf US-Dollar lautet und damit quasi CAD/USD darstellt, wir handeln den CAD gegen den Euro.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Wir sehen eine der höchsten Netto-Positionen bei den kommerziellen Marktteilnehmern, die es in den vergangenen 20 Jahren überhaupt gegeben hat. Folglich suchen wir einen Long-Einstieg in den Kanadischen Dollar gegenüber dem Euro. Hier sehen wir noch größeres Potenzial, als gegenüber dem Dollar. Beachten Sie bitte, dass die Produkte auf EUR/CAD lauten. Wir müssen entsprechend ein Short-Produkt kaufen, da es eine Abwertung des Euro gegenüber dem CAD erwartet. Nachfolgend stellen wir es Ihnen vor.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf EUR/CAD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,7275 CAD. Bei einem aktuellen Preis von 1,6057 CAD entspricht das einem Hebel von 13,23. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PG8LQD.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,65 CAD

Unterstützungen: 1,55 CAD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf EUR/CAD

Basiswert EURCAD WKN PG8LQD ISIN DE000PG8LQD4 Basispreis 1,7275 CAD K.O.-Schwelle 1,7275 CAD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 13,23 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.