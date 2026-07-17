Trading-Chance Space-X: Abwärts bis 94 Dollar, dann…

Neue Ära der kommerziellen Raumfahrt

Der spektakuläre Börsengang von SpaceX am 12. Juni 2026 markierte einen historischen Meilenstein an den globalen Finanzmärkten und läutete eine neue Ära der kommerziellen Raumfahrt ein. Das kalifornische Pionierunternehmen, das über zwei Jahrzehnte hinweg die Ökonomie der Raumfahrt abseits der öffentlichen Märkte revolutioniert hatte, wagte den Schritt an die US-Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol SPCX. Bei diesem historisch größten Börsengang aller Zeiten lag der Zeichnungskurs bei stolzen 135 US-Dollar je Aktie, was einem gigantischen Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden US-Dollar und einer Bewertung des Gesamtkonzerns von zirka 1,75 Billionen US-Dollar entsprach. In den ersten Handelstagen nach der Erstnotiz kannte das Papier zunächst kein Halten und schoss in einer Welle der Euphorie bis auf ein Rekordhoch von gut 225 US-Dollar empor, wodurch die Marktkapitalisierung kurzzeitig die Marke von 2,2 Billionen US-Dollar durchbrach. Doch die anfängliche Begeisterung wich rasch einer spürbaren Ernüchterung im rauen Börsenalltag, sodass die Notierung in einer tieferen Marktkorrektur im Juli desselben Jahres sogar leicht unter den ursprünglichen Ausgabepreis auf Werte um 131 bis 132 US-Dollar abtauchte.

Trotz dieser jüngsten Turbulenzen an der Börse sind die langfristigen Perspektiven und fundamentalen Chancen des Luft- und Raumfahrtgiganten enorm. Das Unternehmen profitiert von einer beispiellosen Monopolstellung beim Transport von Nutzlasten ins All, getragen von der bewährten Falcon-Flotte und der schrittweisen Inbetriebnahme des gigantischen Starship-Raketensystems. Die eigentliche Wachstums- und Cashflow-Maschine ist jedoch das weltumspannende Satellitennetzwerk Starlink, das bereits weit über die Hälfte der Konzernumsätze generiert und weltweit Millionen Abonnenten mit schnellem Satelliteninternet versorgt. Ein weiterer strategischer Geniestreich war die vollständige Übernahme und Fusion mit dem KI-Startup xAI im Frühjahr vor dem Börsengang, was die Entstehung eines integrierten Tech-Konglomerats ermöglichte, in dem künstliche Intelligenz direkt mit hochmoderner Satelliten- und Raketentechnik verschmilzt.

Demgegenüber stehen erhebliche Risiken und eine Bewertung, die von Kritikern und Analysehäusern als extrem ambitioniert eingestuft wird. Die Gesellschaft schreibt auf Konzernebene nach wie vor tiefrote Zahlen und verzeichnete zuletzt Nettoverluste in Milliardenhöhe, da die Entwicklung des neuen Großraketensystems sowie der kontinuierliche Ausbau der Satellitenkonstellationen immense Summen verschlingen. Zudem wird die Aktie zu einem Vielfachen ihres aktuellen Umsatzes gehandelt, was ein perfektes Marktwachstum in den kommenden Jahren voraussetzt. Ein weiteres signifikantes Risiko betrifft die Corporate Governance und das sogenannte Schlüsselpersonen-Risiko. Der schillernde Gründer und Chef des Hauses lenkt die Geschicke des Konzerns mit eiserner Hand. Durch eine Dual-Class-Aktienstruktur mit super-stimmberechtigten Wertpapieren hält er trotz eines Kapitalanteils von gut 42 Prozent eine uneingeschränkte Mehrheit von über 82 Prozent der Stimmrechte. Investoren besitzen somit zwar wirtschaftliche Anteile an den künftigen Profiten des Weltraumimperiums, haben jedoch keinerlei Mitspracherecht bei strategischen Richtungsentscheidungen.

Die Struktur der Anteilseigner abseits des Gründers zeigt eine Mischung aus prominenten Frühphasen-Investoren und strategischen Partnern. Zu den größten externen Aktionären gehört der Google-Mutterkonzern Alphabet mit einem Anteil von rund sechs Prozent, gefolgt vom Fondsgiganten Fidelity, die beide bereits im Jahr 2015 frühzeitig investierten. Auch renommierte Wagniskapitalgeber wie der Founders Fund von Peter Thiel oder große Asset Manager wie Baron Capital halten gewichtige Positionen. Durch die beschriebene Technologie-Fusion im Frühjahr sind zudem neuere Akteure wie der Chiphersteller Nvidia sowie Staatsfonds wie die Qatar Investment Authority auf die Gesellschafterliste gerückt. Rund 30 Prozent der angebotenen Aktien wurden zudem gezielt für Privatanleger reserviert, während die breite Masse der Belegschaft über Aktienoptionen am Erfolg beteiligt ist.

Im Wettbewerbsumfeld steht die Aktiengesellschaft derzeit fast konkurrenzlos da, wenngleich namhafte Rivalen an Boden gewinnen wollen. Im klassischen Trägerraketenmarkt versucht vor allem das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen Blue Origin mit seiner New-Glenn-Rakete aufzuschließen, während europäische Anbieter wie Arianespace und die etablierte United Launch Alliance in den USA um Marktanteile kämpfen, technologisch jedoch meilenweit hinterherhinken. Im lukrativen Bereich des Satelliten-Internets baut zudem der Handelsriese Amazon mit dem Projekt Kuiper ein direktes Konkurrenznetzwerk auf. Der gewaltige Vorsprung des führenden Marktteilnehmers bei der Wiederverwendbarkeit von Raketen und der schieren Anzahl bereits im Orbit befindlicher Satelliten dürfte von der Konkurrenz in absehbarer Zeit jedoch nur schwer einzuholen sein, was das Papier trotz der aktuellen Kurskorrekturen zu einer der spannendsten, aber auch spekulativsten Wetten auf die Zukunft macht.

Abverkauf bis unter den Zeichnungskurs

Betrachten wir nun also den Chart. Freilich: viel Historie für die Analyse können wir hier nicht heranziehen. Die erste Abwärtswelle nach dem dynamischen Aufwärtsimpuls hatte eine Ausprägung von 78 Dollar und endete bei 147 US-Dollar. Nach einer Gegenreaktion geht es nun mit etwas abgemildertem Momentum erneut abwärts. Nachdem der wichtige Supportbereich um 149 Dollar nachhaltig durchbrochen wurde und auch der Zeichnungskurs unterschritten ist, wäre bei 94/95 US-Dollar aus unserer Sicht ein sehr attraktives Niveau für ein sogenanntes Abstauber-Limit. So bezeichnen Trader Limits, die an sehr attraktiven Niveaus sitzen, die aber allenfalls in einem Extrem-Szenario oder in einer Panik kurz getestet werden könnten. Falls der Kurs bis dorthin sinkt, so läge eine a-b-c-Korrektur in zwei identisch langen Wellen vor. Dieses Pattern bietet hochattraktive Einstiege und Chance/Risiko-Verhältnisse für uns Trader und ist deshalb zwar kein „Muss“ für den Markt, hat aber die besten „wenn, dann…“-Eigenschaften.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Aktie ist und bleibt hochvolatil und damit äußerst spekulativ. Das sollten Sie bei jedem eventuellen Engagement berücksichtigen und mit moderaten Einsätzen, sowie konservativen Produkten diskontieren. Für unser skizziertes Szenario haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen wollen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf SpaceX

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 87,406 USD. Bei einem aktuellen Preis von 131Dollar entspricht das einem Hebel von 2,73. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM4ZX4.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 149 und 225 USD

Unterstützungen: keine

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf SpaceX

Basiswert SpaceX WKN PM4ZX4 ISIN DE000PM4ZX48 Basispreis 87,406 USD K.O.-Schwelle 87,406 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,73 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.