Neues Zusatzgeschäft

Trump-Firma verkauft schnelleren Zugriff auf Truth Social

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Jonah Elkowitz/ Shutterstock

Die Medienfirma von US-Präsident Donald Trump will Berichten zufolge zahlenden Kunden einen besonders schnellen Zugriff auf Beiträge ausgewählter Konten des sozialen Netzwerks Truth Social anbieten. Der neue Dienst unter dem Namen "Truth API" solle vom 1. August an in Echtzeit Beiträge der reichweitenstärksten Accounts liefern, teilte Trump Media & Technology Group (TMTG) am Donnerstag mit.

TMTG ist vor allem als Betreiber von Trumps Online-Sprachrohr Truth Social bekannt, wo er fast 13 Millionen Follower hat. Der US-Präsident war seit der Gründung Mehrheitsbesitzer und übertrug seine Anteile nach dem Einzug ins Weiße Haus an seinen Sohn Donald Trump Jr., der diese treuhänderisch verwaltet.

Trump nutzt Truth Social als wichtigstes Kommunikationsmedium seiner Präsidentschaft. Er kündigt dort regelmäßig politische Entscheidungen und Positionen an, unter anderem zu Zöllen, der Geldpolitik oder internationalen Konflikten. Seine Beiträge haben wiederholt Reaktionen an den Aktien- und Rohstoffmärkten ausgelöst.

Trump hatte das Unternehmen 2021 gegründet, nachdem große Online-Plattformen seine Konten nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt hatten. Diese Sperren wurden später wieder aufgehoben.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Trump Media & Technology Group (DJT)

Das könnte dich auch interessieren

Nachbörslich rund neun Prozent
Trotz Gewinn- und Umsatzplus: Netflix-Aktie stürzt abheute, 04:34 Uhr · dpa-AFX
Trotz Gewinn- und Umsatzplus: Netflix-Aktie stürzt ab
Industriekonzern übertrifft Erwartungen
Starke Zahlen von ABB helfen Siemens und Siemens Energygestern, 06:38 Uhr · dpa-AFX
Starke Zahlen von ABB helfen Siemens und Siemens Energy
Großer KI-Profiteur
Siemens Energy heißt künftig Omterra14. Juli · dpa-AFX
Siemens Energy heißt künftig Omterra
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen