Umfrage: CDU und Linke legen in Berlin nach Wegner-Rückzug zu

Berlin, 16. ⁠Jul (Reuters) - In Berlin hat der Verzicht des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) auf eine erneute Kandidatur bei der Landtagswahl Bewegung in die Umfragen gebracht. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten infratest ‌dimap Umfrage für den rbb legte die CDU um drei Prozentpunkte auf 20 Prozent zu und liegt nun ⁠auf dem ⁠zweiten Platz. Auch die Linkspartei kann aber profitieren und landet mit einem Plus von zwei Punkten nun mit 22 Prozent erneut auf Platz eins. Dagegen verlieren die Grünen mit 17, die AfD mit 16 und die ‌SPD mit zwölf Prozent jeweils leicht. ‌In Berlin wird am 20. September ein neuer Senat gewählt.

77 Prozent der Befragten finden es richtig, dass Wegner nicht mehr ⁠als CDU-Spitzenkandidat antritt. Auslöser des Rückzugs sind falsche Angaben des ‌Regierenden Bürgermeisters zu seinem Handeln ⁠am ersten Tag des langen Stromausfalls im Berliner Südwesten im Januar. Auch 76 Prozent der CDU-Anhänger finden den Spitzenkandidaten-Wechsel richtig. Die CDU tritt nun mit ‌Finanzsenator Stefan Evers an. Bei ⁠der Frage, wen die Berliner ⁠bei einer Direktwahl bevorzugen würden, landet Evers mit elf Prozent sofort auf Platz eins, dann folgen die Linke Elif Eralp (neun Prozent) und der SPD-Kandidat Steffen Krach (sieben Prozent). Für die AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker sprechen sich nur fünf Prozent aus, für den Spitzenkandidaten der Grünen, Werner Graf, nur drei Prozent.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)