US-Anleihen: Kursgewinne - Aktienmarktverluste stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Sie profitierten von Kursverlusten an den Aktienmärkten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 109,34 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,54 Prozent.

. Die US-Aktienmärkte sind am Freitag mit Verlusten in den Handel gestartet. Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) setzte China einen neuen Meilenstein. "Kimi K3" sorgt in der Branche für Aufsehen und schürt in den USA Sorgen um den schwindenden technologischen Vorsprung. Anleihen waren als sichere Alternative gefragt.

Die erneut gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihen nicht. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Bei neuen massiven Angriffen auf den Iran haben die USA nach Medienberichten auch Infrastruktur beschädigt. Bis zum frühen Freitagmorgen (MESZ) bombardierte das US-Militär eine Reihe von Zielen. Nach iranischen Angaben wurden Brücken, ein Flughafen und Infrastruktur der Seefahrt getroffen./jsl/he