Geldpolitik

US-Notenbankerin Logan fordert Zinserhöhung

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(Reuters) - Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Dallas, Lorie Logan, hat sich als erstes Mitglied der US-Zentralbank Fed ‌unter dem neuen Chef Kevin Warsh öffentlich für eine Zinserhöhung ausgesprochen. ⁠Moderat höhere ⁠Zinsen würden die Aussichten und Risiken für die Ziele der Notenbank besser austarieren, sagte Logan am Donnerstag in Houston laut Redetext. ‌Die Inflation sei zu ‌lange zu hoch gewesen und scheine nicht von allein auf den Zielwert ⁠von zwei Prozent zurückzukehren.

Arbeitsmarkt-, Konsum- ‌und Finanzdaten zeigten, ⁠dass die aktuelle Geldpolitik die Wirtschaft nicht bremse, erklärte sie weiter. Die Währungshüter hatten den Leitzins ‌bei Warshs ⁠erster Sitzung im Juni ⁠in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Der nächste Zinsentscheid steht Ende Juli an.

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