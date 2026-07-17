USA: Industrieproduktion steigt weniger als erwartet
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Juni weniger als erwartet gestiegen. Im Monatsvergleich legte sie um 0,1 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Mai war die Produktion ebenfalls um 0,1 Prozent gestiegen. Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen verharrte bei 76,1 Prozent./jsl/he
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