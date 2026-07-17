Verbände fordern Nachbesserungen beim Pressekartellrecht

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die großen deutschen Verlegerverbände halten die von der Bundesregierung geplante Reform des Wettbewerbsrechts für unzureichend. Man fordere Nachbesserungen an der geplanten 12. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), teilten der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) sowie der Medienverband der freien Presse (MVFP) mit. Die vorgesehenen Änderungen würden den Herausforderungen der Branche im digitalen Wettbewerb nicht ausreichend Rechnung tragen.

Der Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett auf den Weg gebracht hat, sieht bereits Erleichterungen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit von Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen vor. Solche Kooperationen sollen künftig leichter möglich sein, wenn sie der Stärkung der wirtschaftlichen Basis im Wettbewerb mit anderen Medienangeboten dienen. Redaktionen bleiben davon ausgenommen.

Digitaler Medienmarkt zu wenig im Blick

Nach Ansicht von BDZV und MVFP geht die geplante Reform jedoch nicht weit genug. Die Verbände argumentieren, Verlage konkurrierten längst nicht mehr nur mit anderen regionalen Zeitungen oder Zeitschriften, sondern auch mit großen internationalen Internetplattformen und Technologiekonzernen. Die geplanten Regelungen stellten weiterhin zu stark auf regionale Märkte ab und würden den veränderten Wettbewerbsbedingungen im digitalen Medienmarkt nicht ausreichend gerecht.

Die Verbände sprechen sich deshalb für eine Modernisierung des Pressekartellrechts aus. Verlage müssten leichter zusammenarbeiten können, wenn dies dazu beitrage, journalistische Angebote wirtschaftlich zu sichern. Die vorgesehenen Ausnahmen vom Kartellverbot gingen aus ihrer Sicht nicht weit genug./svv/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Finanzaufsicht
Bafin untersucht Jahresabschluss von Dermapharmheute, 05:34 Uhr · dpa-AFX
Bafin untersucht Jahresabschluss von Dermapharm
Im SDax notierter IT-Dienstleister
Nagarro: Bafin moniert Fehler in Jahresbericht15. Juli · dpa-AFX
Nagarro: Bafin moniert Fehler in Jahresbericht
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen