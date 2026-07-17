Schwedische Autobauer

Volvo Cars mit Gewinneinbruch im zweiten Quartal

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(Reuters) - Der schwedische Autobauer Volvo Cars hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Das Ergebnis vor ‌Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich von April bis Juni auf 800 ⁠Millionen ⁠schwedischen Kronen (rund 72,5 Millionen Euro) belaufen, nach 1,6 Milliarden Kronen im ersten Quartal, wie das Unternehmen, das mehrheitlich zum chinesischen Konzern ‌Geely Holding gehört, ‌am Freitag mitteilte.

Der Autobauer hofft nun auf eine Erholung durch die ⁠Auslieferung des Elektromodells EX60, des neuen ‌Flaggschiff-SUVs von ⁠Volvo Cars. "Volvo Cars rechnet für die zweite Jahreshälfte mit deutlich stärkeren Verkaufszahlen als in der ‌ersten Jahreshälfte", ⁠sagte Vorstandschef Hakan Samuelsson. ⁠Er begründete dies mit Wachstum in Europa und einer anhaltenden Erholung in den USA.

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