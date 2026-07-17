Wacker Neuson wächst kräftig - Jahresziele angehoben

Frankfurt, ⁠17. Jul (Reuters) - Eine Erholung des Geschäfts verhilft Wacker Neuson zu einem deutlichen Umsatz- und Gewinnplus. Der Baumaschinen-Hersteller hob daraufhin ‌am Freitag seine Gesamtjahresziele leicht an. Der Umsatz werde voraussichtlich zwischen 2,3 ⁠und ⁠2,4 statt 2,2 und 2,4 Milliarden Euro liegen. Für die operative Gewinnmarge prognostizierte das Unternehmen einen Wert zwischen sieben und acht Prozent (bisher: 6,5 ‌bis 7,5 Prozent).

Im ersten ‌Halbjahr 2026 stiegen die Erlöse vorläufigen Berechnungen zufolge um fast 17 Prozent ⁠auf 1,26 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis verbesserte ‌sich um nahezu ⁠87 Prozent auf 104,7 Millionen Euro. Daraus ergebe sich eine operative Gewinnmarge von 8,3 Prozent.

Bei Investoren ‌kamen die Zahlen ⁠gut an. Die Aktien ⁠von Wacker Neuson drehten am Vormittag ins Plus und stiegen um bis zu 6,1 Prozent auf ein Fünf-Monats-Hoch von 21 Euro.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)