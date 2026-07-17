Wacker Neuson wächst kräftig - Jahresziele angehoben
Frankfurt, 17. Jul (Reuters) - Eine Erholung des Geschäfts verhilft Wacker Neuson zu einem deutlichen Umsatz- und Gewinnplus. Der Baumaschinen-Hersteller hob daraufhin am Freitag seine Gesamtjahresziele leicht an. Der Umsatz werde voraussichtlich zwischen 2,3 und 2,4 statt 2,2 und 2,4 Milliarden Euro liegen. Für die operative Gewinnmarge prognostizierte das Unternehmen einen Wert zwischen sieben und acht Prozent (bisher: 6,5 bis 7,5 Prozent).
Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Erlöse vorläufigen Berechnungen zufolge um fast 17 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um nahezu 87 Prozent auf 104,7 Millionen Euro. Daraus ergebe sich eine operative Gewinnmarge von 8,3 Prozent.
Bei Investoren kamen die Zahlen gut an. Die Aktien von Wacker Neuson drehten am Vormittag ins Plus und stiegen um bis zu 6,1 Prozent auf ein Fünf-Monats-Hoch von 21 Euro.
(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)