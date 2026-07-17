Wadephul: EU sollte sich an Stabilisierung von Libanon beteiligen

Berlin, 17. ⁠Jul (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat sich dafür ausgesprochen, dass sich die Europäische Union an der Stabilisierung des Libanon beteiligt. "Wir sollten in der EU prüfen, ob wir im Anschluss ‌an die Unifil-Mission mit einem europäischen Mandat dafür sorgen können, dass kein Sicherheitsvakuum entsteht", sagte Wadephul dem Redaktionsnetzwerk ⁠Deutschland (RND) laut ⁠einem Vorabbericht vom Freitag. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts betonte, es gehe dabei nicht um ein Ersetzen der Unifil-Mission. Es gehe vielmehr darum, inwieweit die Europäische Union "im Rahmen einer zivilmilitärischen Mission möglicherweise einen Beitrag leisten ‌kann".

Sie sagte zugleich, dass sowohl Deutschland ‌wie auch die EU ein Interesse an der Stabilisierung des Libanon habe. Wadephul sagte in dem Interview, im Libanon gebe ⁠es mit der sich stabilisierenden Regierung derzeit eine der hoffnungsvollsten ‌Entwicklungen in der Region. "Wir ⁠Europäer müssen alles dafür tun, dass dieser Prozess positiv weitergeht." Die Friedensmission der Vereinten Nationen im Libanon (Unifil) läuft am 31. Dezember 2026 aus. Der Bundestag ‌hatte das deutsche Mandat ⁠für eine Beteiligung an dem ⁠Einsatz vor wenigen Wochen letztmalig verlängert.

Ziel ist es, die libanesische Armee soweit zu stärken, dass sie die Kontrolle über den Süden des Landes übernehmen kann. Teile des Gebiets sind derzeit von israelischen Truppen besetzt, um gegen die radikal-islamische und mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz vorzugehen. Die Hisbollah feuert regelmäßig Raketen auf den ⁠Norden Israels ab.

(Bericht von Alexander Ratz, Alexandra FalkRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)