Wall Street: KI-Schock erfasst die Märkte

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Die Wall Street startet den Wochenausklang mit deutlichen Verlusten. Im Mittelpunkt steht nicht der Konflikt mit Iran, sondern der abrupte Stimmungsumschwung im KI Sektor. Nach den enttäuschenden Kursreaktionen auf die Zahlen von Taiwan Semiconductor und ASML setzt sich der Ausverkauf bei Halbleiter und KI Aktien weltweit fort. Zusätzlichen Druck erzeugt Moonshot AI: Das chinesische Start-up hat ein Open Source Modell vorgestellt, das laut Unternehmen mit den führenden KI Systemen konkurrieren kann. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die milliardenschweren Investitionen in Rechenzentren ihren Höhepunkt erreichen könnten. Meta prüft offenbar, Rechenkapazitäten an Dritte zu vermieten, Apple arbeitet daran, KI Modelle direkt auf iPhones lauffähig zu machen, und die Diskussion über mögliche Überkapazitäten gewinnt an Dynamik. Netflix enttäuscht nachbörslich mit einem verhaltenen Ausblick für das dritte Quartal und einer nur moderaten Entwicklung der Nutzungsdauer, obwohl Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen liegen. Dagegen überzeugen UnitedHealth, State Street und Regions Financial mit starken Quartalszahlen und angehobenen Jahresprognosen. Geopolitisch bleibt die Lage angespannt. Die Kämpfe zwischen den USA und Iran dauern an, doch Signale aus Washington sprechen weiterhin gegen eine größere militärische Eskalation. Anleger richten den Blick heute zudem auf die US Industrieproduktion, das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan und die Einzelhandelsumsätze, bevor in der kommenden Woche mit Tesla, Alphabet und IBM die Berichtssaison der großen Technologiekonzerne richtig Fahrt aufnimmt



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