Wohnungsbau-Zusagen steigen um ein Viertel - "Aufschwung bleibt Therorie"

Berlin, 17. Jul (Reuters) - ⁠Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland steigt seit einem Jahr kontinuierlich. Im Mai legte sie um 24,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 21.000 Wohnungen zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das ist nicht nur das zwölfte Plus in Folge, sondern zugleich der größte Zuwachs seit September 2025. Seit Jahresbeginn gab es damit grünes Licht für den Bau von 104.700 ‌Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden, wie beispielsweise für den Dachgeschossausbau, und damit 15,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Baubranche sieht trotzdem noch keine echte Trendwende.

"Die positive Entwicklung bei den Baugenehmigungen ist gut, aber sie kommt ⁠bislang nicht in ⁠den Auftragseingängen an", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller. "Die Krise im Wohnungsbau ist daher noch lange nicht überwunden." Ähnlich schätzt das der Immobilienverband Deutschland IVD ein. "Der Aufschwung im Wohnungsbau bleibt Theorie", sagte IVD-Präsident Dirk Wohltorf. "Von einer Erholung sind wir weit entfernt." In diesem Jahr zeichne sich sogar ein neuer Tiefpunkt bei den tatsächlich gebauten Wohnungen ab.

"BLEIBEN IN DER SCHUBLADE"

Der Immobilienverband GdW fürchtet wegen hoher Baukosten einen Einbruch der Investitionen bei Neubauten. 2026 dürften demnach bundesweit nur ‌noch 200.000 Wohnungen fertiggestellt werden. Der Bedarf liege aber bei rund 320.000 ‌Einheiten pro Jahr. "Immer mehr Baugenehmigungen bleiben in der Schublade, weil Investoren und private Bauherren keine verlässlichen politischen Rahmenbedingungen vorfinden", sagte IVD-Präsident Wohltorf. Durch staatliche Vorgaben und Besteuerung seien viele Projekte wirtschaftlich nicht mehr zu realisieren.

Bauministerin Verena Hubertz will die Kosten in Deutschland spürbar senken. ⁠So soll etwa für einfacheres Bauen der sogenannte Gebäudetyp E vorangetrieben werden. Die Regierung will dazu in diesem Jahr einen ‌Gesetzentwurf vorlegen.

Die deutschen Wohnungsbau-Unternehmen bewerten ihre Geschäftsaussichten derzeit schlecht wie seit ⁠über einem Jahr nicht mehr. Das Barometer für das Geschäftsklima sank im Juni auf minus 31,0 Punkte, von minus 29,5 Zählern im Mai, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage mitteilte. Die Unternehmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Lage als auch ihre Aussichten für die nächsten Monate schlechter. Ihre Erwartungen fielen dabei sogar auf ‌den niedrigsten Stand seit März 2025. "Die Hoffnung auf eine schrittweise Erholung ⁠hat erneut einen Dämpfer erhalten", sagte der Leiter ⁠der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Viele Unternehmen sehen derzeit keine Anzeichen für eine nachhaltige Belebung des Wohnungsbaus."

GROSSER ANSTIEG BEI ZWEIFAMILIENHÄUSERN

Die Zahl der Genehmigungen ist ein wichtiger Frühindikator für das künftige Baugeschehen. Die krisengeplagte Sparte hatte 2025 die Trendwende geschafft: Nach drei Minus-Jahren in Folge stieg die Zahl der Baugenehmigungen erstmals wieder. Höhere Zinsen und Materialkosten hatten in den drei Vorjahren viele Bauherren abgeschreckt. In Deutschland fehlen Hunderttausende Wohnungen, etwa in Groß- und vielen Uni-Städten.

In neu zu errichtenden Gebäuden wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres insgesamt 86.000 Wohnungen genehmigt. Das waren 16,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 12,6 Prozent auf 19.900. Bei den Zweifamilienhäusern nahm die Zahl um ⁠21,6 Prozent auf 6200 zu. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 56.100 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 18,9 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)