ZDF-Politbarometer: Große Mehrheit lehnt Gesundheitsreform ab

Reuters · Uhr
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Berlin, 17. ⁠Jul (Reuters) - Die Reformen der Bundesregierung stoßen in der Bevölkerung einer Umfrage zufolge überwiegend auf Ablehnung: Besonders die Gesundheitsreform wird laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer kritisch gesehen. ‌79 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die beschlossenen Maßnahmen keinen wichtigen Beitrag zur Lösung der finanziellen ⁠Probleme ⁠im Gesundheitswesen leisten. Lediglich 17 Prozent äußern sich in der aktuellen Debatte optimistisch. Insgesamt sagen nur 30 Prozent, dass die Reformen in die richtige Richtung gehen, 63 Prozent bezweifeln dies. Mehrheitlich sehen dies nur die ‌Anhänger von Union (66 Prozent) und SPD (51 ‌Prozent) positiv. 81 Prozent aller Befragten sind der Meinung, dass bei den Beschlüssen die Belastungen ungerecht verteilt sind. Ein ⁠Grund könnte sein, dass bisher sowohl Beamte als auch ‌Privatversicherte von Kürzungen ausgenommen sind.

Die ⁠starke Ablehnung zeigt sich auch in der Parteienpräferenz. So werden die Regierungsparteien weiter abgestraft: CDU/CSU landen bei nur noch 23 Prozent Zustimmung minus ein ‌Punkt), auch die SPD ⁠verliert einen Punkt und kommt ⁠nur noch auf zwölf Prozent. Vorne liegt weiter die AfD mit 27 Prozent, die aber auch einen Punkt einbüßt. Die Grünen mit 14 Prozent und die Linken mit 13 Prozent legen jeweils zwei Prozentpunkte zu. FDP und BSW würden weiter an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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