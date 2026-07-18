Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß

Es gibt das bekannte Börsenbonmot: Man muss verkaufen, wenn der letzte Pessimist zum Optimisten geworden ist und umgekehrt. Schaut man auf die reine Kursentwicklung seit Anfang 2023 mit einem um knapp 90 Prozent gestiegenen MSCI-World-Index und einem um 160 Prozent gestiegenen Nasdaq-100-Index, bekommt man den Eindruck, dass durchgängig Optimismus vorherrschen muss.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat Kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen