Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß
Acatis · Uhr
Thema: KI
Trotz Rückschlägen ist die Stimmung rund um KI noch euphorisch, wie zahlreiche Datenpunkte zeigen. Warnsignale häufen sich ebenso. Das heißt, dass die optimistischen Prognosen zum KI-Wachstum auch wirklich kommen müssen. Sonst wird das Gemetzel groß.
Quelle: Adobe.com/Grispb
Es gibt das bekannte Börsenbonmot: Man muss verkaufen, wenn der letzte Pessimist zum Optimisten geworden ist und umgekehrt. Schaut man auf die reine Kursentwicklung seit Anfang 2023 mit einem um knapp 90 Prozent gestiegenen MSCI-World-Index und einem um 160 Prozent gestiegenen Nasdaq-100-Index, bekommt man den Eindruck, dass durchgängig Optimismus vorherrschen muss.
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